BE:FIRSTが、らTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMV撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が公開された。今回公開されたBehind The Scnensは、『ONE PIECE』リスペクトが詰まった話題のMVの撮影の様子を収めた映像になっている。映像からも伝わってくるBE:FIRSTメンバーの仲の良さや『ONE PIECE』愛、さらにアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌に決定をプロデューサーのSKY-HIから発表された時のBE:FIRSTのリアクションも収められた、見どころ満載の映像になっている。

両A面シングル「タイトル未定 / Sailing」



2025/2/5(水)リリースレーベル : B-MECD収録内容(全品番共通)1.タイトル未定2.Sailing (TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌)3.誰よりも (映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌)4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜全4曲収録予定◾︎LIVE盤【SG+DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61496/B価格 : \5,665 (税込) \5,150 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61497/B価格 : \5,665 (税込) \5,150 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード映像収録内容(AVCD-61496/B・AVCD-61497/B)SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.181.Mainstream2.Masterplan3.Milli-Billi4.Brave Generation5.Scream6.Set Sail7.Boom Boom Back8.Spin!9.Salvia10.SOS11.Grow Up12.Softly13.Don’t Wake Me Up14.Shining One15.Great Mistakes16.Bye-Good-Bye17.BlissfulFilmed by WOWOWSUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman ProductionsAugust 2024 at Makuhari Messe◾︎MV盤【SG+DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61498/B価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61499/B価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード映像収録内容(AVCD-61498/B・AVCD-61499/B)1.タイトル未定 -Music Video-2.Sailing -Music Video-3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-◾︎ワンピースアニメ盤 ジャケット : ワンピースアニメ絵柄【SG+DVD(スマプラ対応)】ワンピースアニメ盤品番 : AVCD-61500/B価格 : \2,805 (税込) \2,550 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61501/B価格 : \2,805 (税込) \2,550 (税抜)初回仕様 : デジパック映像収録内容(AVCD-61500/B・AVCD-61501/B)1.Sailing -Music Video-2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61502価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◾︎初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61503/B価格 : \8,580 (税込) \7,800 (税抜)仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61504/B価格 : \8,580 (税込) \7,800 (税抜)仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック映像収録内容(AVC1-61503/B・AVC1-61504/B)Music Video1.タイトル未定 -Music Video-2.Sailing -Music Video-3.Guilty -Special Dance Performance Video-4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.181.Mainstream2.Masterplan3.Milli-Billi4.Brave Generation5.Scream6.Set Sail7.Boom Boom Back8.Spin!9.Salvia10.SOS11.Grow Up12.Softly13.Don’t Wake Me Up14.Shining One15.Great Mistakes16.Bye-Good-Bye17.BlissfulFilmed by WOWOWSUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman ProductionsAugust 2024 at Makuhari Messe◾︎BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品[販売期間:2024/12/12(木)23:59まで]【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱:CD+バンドルグッズ品番 : AVZ1-61505価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)仕様 : 紙ジャケット特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱:CD+グッズ : マルチポーチ(オリジナル集合トレーティングカード付き)◾︎リリース記念グッズBE:FIRSTニューシングルのリリースを記念してBMSG SHOPにてオフィシャルグッズの販売を行います。グッズ販売期間:2024/12/25〜2025/01/06グッズお届け日:2025/02/05(予定)▼販売サイトURLhttps://bmsg.shop/グッズラインナップ・チャームキーホルダー(全7種類)・アクリルスタンド(全7種類)・シークレットピンバッジ(全7種類・ランダム)・バンダナ(1種)・エコカイロ(1種)