BE:FIRST、『ONE PIECE』 魚人島編EDテーマ「Sailing」Behind The Scenes映像公開
BE:FIRSTが、らTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMV撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が公開された。
◆Behind The Scenes映像
今回公開されたBehind The Scnensは、『ONE PIECE』リスペクトが詰まった話題のMVの撮影の様子を収めた映像になっている。映像からも伝わってくるBE:FIRSTメンバーの仲の良さや『ONE PIECE』愛、さらにアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌に決定をプロデューサーのSKY-HIから発表された時のBE:FIRSTのリアクションも収められた、見どころ満載の映像になっている。
両A面シングル「タイトル未定 / Sailing」
レーベル : B-ME
CD収録内容（全品番共通）
1.タイトル未定
2.Sailing (TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌)
3.誰よりも (映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌)
4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜
全4曲収録予定
◾︎LIVE盤
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61496/B
価格 : \5,665 (税込) \5,150 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61497/B
価格 : \5,665 (税込) \5,150 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61496/B・AVCD-61497/B）
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾︎MV盤
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61498/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61499/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61498/B・AVCD-61499/B）
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
◾︎ワンピースアニメ盤 ジャケット : ワンピースアニメ絵柄
【SG+DVD(スマプラ対応)】ワンピースアニメ盤
品番 : AVCD-61500/B
価格 : \2,805 (税込) \2,550 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61501/B
価格 : \2,805 (税込) \2,550 (税抜)
初回仕様 : デジパック
映像収録内容（AVCD-61500/B・AVCD-61501/B）
1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61502
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◾︎初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61503/B
価格 : \8,580 (税込) \7,800 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61504/B
価格 : \8,580 (税込) \7,800 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
映像収録内容（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
Music Video
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾︎BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品
[販売期間：2024/12/12(木)23:59まで]
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-61505
価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : マルチポーチ（オリジナル集合トレーティングカード付き）
◾︎リリース記念グッズ
BE:FIRSTニューシングルのリリースを記念してBMSG SHOPにてオフィシャルグッズの販売を行います。
グッズ販売期間：2024/12/25〜2025/01/06
グッズお届け日：2025/02/05（予定）
▼販売サイトURL
https://bmsg.shop/
グッズラインナップ
・チャームキーホルダー（全7種類）
・アクリルスタンド（全7種類）
・シークレットピンバッジ（全7種類・ランダム）
・バンダナ（1種）
・エコカイロ（1種）
関連リンク
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