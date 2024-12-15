西川貴教「天叢雲剣-SKYBREAKER-」、ミュージック・ビデオ公開
西川貴教「天叢雲剣-SKYBREAKER-」のミュージック・ビデオが公開された。
12月14日（土）に配信リリースされた「天叢雲剣-SKYBREAKER-」は、現在放送中の武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲だが、ミュージック・ビデオでは、欲に溺れる街・東京を『Thunderbolt Fantasy』の世界と照らし合わせて描いた独創的な作品となっており、『Thunderbolt Fantasy』作品に登場するキャラクターやアイテムが登場する。監督は気鋭の映像ディレクター伊藤聖也（P.I.C.S.）が務めたものだ。
配信シングル「天叢雲剣-SKYBREAKER-」
ダウンロード・ストリーミング https://erj.lnk.to/xoAlzj
＊『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ
https://www.thunderboltfantasy.com/season4/
3rdアルバム『SINGularity III -VOYAGE-』
・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6066〜7｜￥4,950（税込）
・初回生産限定盤｜CD＋DVD｜ESCL-6068〜9｜￥4,950（税込）
＊初回生産限定盤付属品：別冊フォトブック・スリーブケース
・通常盤｜CD｜ESCL-6070｜￥3,500（税込）
予約 https://erj.lnk.to/KJJHLC
[CD｜初回生産限定盤・通常盤 共通]
・Never say Never 日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』第2期オープニングテーマ
・BREACH
・FREEDOM 『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌
・天叢雲剣-SKYBREAKER- 『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ
・BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて- （Cover｜Original Artist：TM NETWORK）
・あんなに一緒だったのに （Cover｜Original Artist：See-Saw）
他 全13曲収録
[Blu-ray／DVD｜初回生産限定盤]
収録内容後日発表
TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 "SINGularity III -VOYAGE-“
・3/19（水）大阪｜Zepp Osaka Bayside[PLAN-A]14：00/15：00 [PLAN-B]18：00/19：00
・3/23（日）愛知｜Zepp Nagoya[PLAN-B]14：00/15：00 [PLAN-A]18：00/19：00
・3/29（土）東京｜Zepp Haneda[PLAN-B]14：00/15：00 [PLAN-A]18：00/19：00
＊各日2回公演
チケット：1Fスタンディング ￥8,800／2F指定席 ￥9,900 ＊税込／1ドリンク別途
https://www.sonymusic.co.jp/artist/takanorinishikawa/live/
◆西川貴教オフィシャルサイト