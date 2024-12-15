PowerShot SX740 HS ブラック

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　「BCNランキング」2024年12月2日〜8日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PowerShot SX740 HS ブラック

PSSX740HS(BK)（キヤノン）

2位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

3位　IXY 650 ブラック

IXY650(BK)（キヤノン）

4位　PowerShot SX740 HS シルバー

PSSX740HS(SL)（キヤノン）

5位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

6位　IXY 650 シルバー

IXY650(SL)（キヤノン）

7位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

8位　movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ

MAF100（ナガオカトレーディング）

9位　instax mini Evo Brown

instax mini Evo Brown（富士フイルム）

10位　PIXPRO FZ45 ブラック

FZ45(BK)（KODAK）

PowerShot SX740 HS ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。