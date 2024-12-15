【2025年の主要国金融政策スケジュール】

【1月】
23日-24日　日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
28日-29日　米FOMC
29日　カナダ中銀政策金利
30日　ECB政策金利

【2月】
6日　英中銀スーパーサーズデー
18日　豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
19日　NZ中銀政策金利

【3月】
6日　ECB政策金利
12日　カナダ中銀政策金利
18日-19日　日銀金融政策決定会合
米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
20日　英中銀政策金利
スイス中銀政策金利

【4月】
1日　豪中銀政策金利
9日　NZ中銀政策金利
16日　カナダ中銀政策金利
17日　ECB政策金利

【5月】
4月30日-1日　日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
6日-7日　米FOMC
8日　英中銀スーパーサーズデー
20日　豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
28日　NZ中銀政策金利

【6月】
4日　カナダ中銀政策金利
5日　ECB政策金利
16日-17日　日銀金融政策決定会合
17日-18日　米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
19日　英中銀政策金利
スイス中銀政策金利

【7月】
8日　豪中銀政策金利
9日　NZ中銀政策金利
24日　ECB政策金利
30日　カナダ中銀政策金利
29日-30日　米FOMC
30日-31日　日銀金融政策決定会合、展望レポート公表

【8月】
7日　英中銀スーパーサーズデー
12日　豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
20日　NZ中銀政策金利

【9月】
11日　ECB政策金利
17日　カナダ中銀政策金利
16日-17日　米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
18日　英中銀政策金利
18日-19日　日銀金融政策決定会合
25日　 スイス中銀政策金利
30日　豪中銀政策金利

【10月】
8日　NZ中銀政策金利
29日　カナダ中銀政策金利
28日-29日　米FOMC
29日-30日　日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
30日　ECB政策金利

【11月】
4日　豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
6日　英中銀スーパーサーズデー
26日　NZ中銀政策金利

【12月】
9日　豪中銀政策金利
10日　カナダ中銀政策金利
9日-10日　米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
11日　スイス中銀政策金利
18日　英中銀政策金利
ECB政策金利
18日-19日　日銀金融政策決定会合

※日程は現地時間
※英中銀スーパーサーズデー（四半期インフレ報告、最新経済予測、議事録、総裁記者会見）

※予定は変更することがあります