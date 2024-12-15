【2025年の主要国金融政策スケジュール】
【2025年の主要国金融政策スケジュール】
【1月】
23日-24日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
28日-29日 米FOMC
29日 カナダ中銀政策金利
30日 ECB政策金利
【2月】
6日 英中銀スーパーサーズデー
18日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
19日 NZ中銀政策金利
【3月】
6日 ECB政策金利
12日 カナダ中銀政策金利
18日-19日 日銀金融政策決定会合
米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
20日 英中銀政策金利
スイス中銀政策金利
【4月】
1日 豪中銀政策金利
9日 NZ中銀政策金利
16日 カナダ中銀政策金利
17日 ECB政策金利
【5月】
4月30日-1日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
6日-7日 米FOMC
8日 英中銀スーパーサーズデー
20日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
28日 NZ中銀政策金利
【6月】
4日 カナダ中銀政策金利
5日 ECB政策金利
16日-17日 日銀金融政策決定会合
17日-18日 米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
19日 英中銀政策金利
スイス中銀政策金利
【7月】
8日 豪中銀政策金利
9日 NZ中銀政策金利
24日 ECB政策金利
30日 カナダ中銀政策金利
29日-30日 米FOMC
30日-31日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
【8月】
7日 英中銀スーパーサーズデー
12日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
20日 NZ中銀政策金利
【9月】
11日 ECB政策金利
17日 カナダ中銀政策金利
16日-17日 米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
18日 英中銀政策金利
18日-19日 日銀金融政策決定会合
25日 スイス中銀政策金利
30日 豪中銀政策金利
【10月】
8日 NZ中銀政策金利
29日 カナダ中銀政策金利
28日-29日 米FOMC
29日-30日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
30日 ECB政策金利
【11月】
4日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
6日 英中銀スーパーサーズデー
26日 NZ中銀政策金利
【12月】
9日 豪中銀政策金利
10日 カナダ中銀政策金利
9日-10日 米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
11日 スイス中銀政策金利
18日 英中銀政策金利
ECB政策金利
18日-19日 日銀金融政策決定会合
※日程は現地時間
※英中銀スーパーサーズデー（四半期インフレ報告、最新経済予測、議事録、総裁記者会見）
※予定は変更することがあります
【1月】
23日-24日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
28日-29日 米FOMC
29日 カナダ中銀政策金利
30日 ECB政策金利
【2月】
6日 英中銀スーパーサーズデー
18日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
19日 NZ中銀政策金利
【3月】
6日 ECB政策金利
12日 カナダ中銀政策金利
18日-19日 日銀金融政策決定会合
米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
20日 英中銀政策金利
スイス中銀政策金利
【4月】
1日 豪中銀政策金利
9日 NZ中銀政策金利
16日 カナダ中銀政策金利
17日 ECB政策金利
【5月】
4月30日-1日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
6日-7日 米FOMC
8日 英中銀スーパーサーズデー
20日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
28日 NZ中銀政策金利
【6月】
4日 カナダ中銀政策金利
5日 ECB政策金利
16日-17日 日銀金融政策決定会合
17日-18日 米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
19日 英中銀政策金利
スイス中銀政策金利
【7月】
8日 豪中銀政策金利
9日 NZ中銀政策金利
24日 ECB政策金利
30日 カナダ中銀政策金利
29日-30日 米FOMC
30日-31日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
【8月】
7日 英中銀スーパーサーズデー
12日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
20日 NZ中銀政策金利
【9月】
11日 ECB政策金利
17日 カナダ中銀政策金利
16日-17日 米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
18日 英中銀政策金利
18日-19日 日銀金融政策決定会合
25日 スイス中銀政策金利
30日 豪中銀政策金利
【10月】
8日 NZ中銀政策金利
29日 カナダ中銀政策金利
28日-29日 米FOMC
29日-30日 日銀金融政策決定会合、展望レポート公表
30日 ECB政策金利
【11月】
4日 豪中銀政策金利・四半期経済予測・金融政策見通し公表
6日 英中銀スーパーサーズデー
26日 NZ中銀政策金利
【12月】
9日 豪中銀政策金利
10日 カナダ中銀政策金利
9日-10日 米FOMC、四半期経済見通し（SEP）FF金利予測公表
11日 スイス中銀政策金利
18日 英中銀政策金利
ECB政策金利
18日-19日 日銀金融政策決定会合
※日程は現地時間
※英中銀スーパーサーズデー（四半期インフレ報告、最新経済予測、議事録、総裁記者会見）
※予定は変更することがあります