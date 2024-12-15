Roselia、2025年6月15日に有明アリーナで単独公演開催
2024年12月14日（土）、武蔵野の森総合スポーツプラザにてRoselia＜Stille Nacht, Rosen Nacht＞が開催され、アンコール時に2025年にNew Singleの2タイトル同時リリースを発表、本公演の上海追加公演の開催、6月15日（日）に有明アリーナでの単独公演が開催されることが発表された。
この日、＜Stille Nacht, Rosen Nacht＞のゲストアクトとして、2025年年1月2日よりTVアニメ「BanG Dream！ Ave Mujica」の放映を控えるAve Mujicaが登場し、2024年年4月から5ヶ月連続デジタルリリースを行っている五部作（ミニAlbum「ELEMENTS」収録楽曲）をパフォーマンスし、満員の武蔵野の森総合スポーツプラザを暖めた。
公演の最後には、ライブタイトル「Stille Nacht, Rosen Nacht（＝きよしこの夜、Roseliaの夜）」にちなみ、Roseliaのクリスマスソング「Our Carol」がライブ初披露され、雪が降る演出と相まって、幻想的な雰囲気に包まれながら、公演は幕を下ろされた。
Roselia
Ave Mujica
＜Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht＞
＠武蔵野の森総合スポーツプラザ
出演：Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）
ゲストアクト：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）
詳細： https://bang-dream.com/events/roselia2024winter
・ゲストアクト：Ave Mujica
1.Symbol I ： △
2.Symbol II ： Air
3.Symbol III ： ▽
4.Symbol IV ： Earth
5.Ether
・Roselia
1.Sage der Rosen
2.Song I am.
3.THE HISTORIC...
4.Determination Symphony
5.FIRE BIRD
6.約束
7.礎の花冠
8.Neo-Aspect
9.Re：birth day
10.Floral Haven
11.PASSIONATE ANTHEM
EN.1 R
EN.2 -HEROIC ADVENT-
EN.3 Our Carol
◆ライブ有料配信チケット
【単日視聴チケット】
5,500円（税込）
販売期間：〜2024年12月21日（土）21：00まで
配信期間：〜2024年12月21日（土）23：59まで
【2DAYS通し視聴チケット】
お得な価格で、12月15日（日）開催のAve Mujica 4th LIVE「Adventus」を含む2公演いずれも視聴いただけるチケットです。
9,900円（税込）
販売期間：〜2024年12月21日（土）21：00まで
配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同時刻となります。
※TVアニメ「BanG Dream！ Ave Mujica」先行上映および一部会場限定演出は配信に含まれません。予めご了承ください。
受付： https://eplus.jp/roselia-avemujica2024/st/
海外配信受付： https://ib.eplus.jp/roselia-avemujica2024_st/
詳細： https://bang-dream.com/roselia-avemujica2024
＜Roselia単独ライブ＞
＠有明アリーナ
チケット最速先行抽選
受付期間：2024年12月14日（土）22：00〜 2025年2月10日（月）23：59
※Roselia 15th Single「礎の花冠」初回生産分に申込券が封入。
https://bang-dream.com/events/roselia2025live
＜Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」上海追加公演＞
＠浦発銀行東方体育中心
https://bang-dream.com/events/rosen-nacht_shanghai
Roselia 15th Single「礎の花冠」
Blu-ray付生産限定盤A：9,900円（税込）
Blu-ray付生産限定盤B：9,900円（税込）
通常盤：1,540円（税込）
https://bang-dream.com/discographies/3872
RoseliaのRADIO SHOUT！
3,300円（税込）
https://bang-dream.com/discographies/3858
＜RoseliaのRADIO SHOUT！ -Spaß-＞
1部 開場 13：30 / 開演 14：30（予定）
2部 開場 17：00 / 開演 18：00（予定）
＠新都市ホール
◆チケット最速先行抽選申込
・受付期間：〜2024年12月17日（火）23：59まで
※ラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT！」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
https://bang-dream.com/events/radioshout_event2025
◆Roseliaオフィシャルサイト