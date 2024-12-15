2024年12月14日（土）、武蔵野の森総合スポーツプラザにてRoselia＜Stille Nacht, Rosen Nacht＞が開催され、アンコール時に2025年にNew Singleの2タイトル同時リリースを発表、本公演の上海追加公演の開催、6月15日（日）に有明アリーナでの単独公演が開催されることが発表された。



この日、＜Stille Nacht, Rosen Nacht＞のゲストアクトとして、2025年年1月2日よりTVアニメ「BanG Dream！ Ave Mujica」の放映を控えるAve Mujicaが登場し、2024年年4月から5ヶ月連続デジタルリリースを行っている五部作（ミニAlbum「ELEMENTS」収録楽曲）をパフォーマンスし、満員の武蔵野の森総合スポーツプラザを暖めた。

Roseliaとしては約半年ぶりとなる国内での単独公演となった当ライブだが、見切れ席を含めぎっしりと埋められた会場は、外の寒さに反して期待と興奮で熱気に満たされていた。2024年6月にリリースされた3rd Album『Für immer』からリード曲「Sage der Rosen」でライブは開幕、中盤では12月11日にリリースされたばかりの最新Singleより表題曲「礎の花冠」がライブ初披露されると、思わず涙ぐむ観客の姿も見られた。



公演の最後には、ライブタイトル「Stille Nacht, Rosen Nacht（＝きよしこの夜、Roseliaの夜）」にちなみ、Roseliaのクリスマスソング「Our Carol」がライブ初披露され、雪が降る演出と相まって、幻想的な雰囲気に包まれながら、公演は幕を下ろされた。


Roselia


Ave Mujica

＜Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht＞

2024年12月14日（土）
＠武蔵野の森総合スポーツプラザ
出演：Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）
ゲストアクト：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）
詳細： https://bang-dream.com/events/roselia2024winter
・ゲストアクト：Ave Mujica
1.Symbol I ： △
2.Symbol II ： Air
3.Symbol III ： ▽
4.Symbol IV ： Earth
5.Ether

・Roselia
1.Sage der Rosen
2.Song I am.
3.THE HISTORIC...
4.Determination Symphony
5.FIRE BIRD
6.約束
7.礎の花冠
8.Neo-Aspect
9.Re：birth day
10.Floral Haven
11.PASSIONATE ANTHEM
EN.1 R
EN.2 -HEROIC ADVENT-
EN.3 Our Carol

◆ライブ有料配信チケット
【単日視聴チケット】
5,500円（税込）
販売期間：〜2024年12月21日（土）21：00まで
配信期間：〜2024年12月21日（土）23：59まで
【2DAYS通し視聴チケット】
お得な価格で、12月15日（日）開催のAve Mujica 4th LIVE「Adventus」を含む2公演いずれも視聴いただけるチケットです。
9,900円（税込）
販売期間：〜2024年12月21日（土）21：00まで
配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同時刻となります。
※TVアニメ「BanG Dream！ Ave Mujica」先行上映および一部会場限定演出は配信に含まれません。予めご了承ください。
受付： https://eplus.jp/roselia-avemujica2024/st/
海外配信受付： https://ib.eplus.jp/roselia-avemujica2024_st/
詳細： https://bang-dream.com/roselia-avemujica2024



＜Roselia単独ライブ＞

2025年6月15日（日）開場16：30／開演17：30（予定）
＠有明アリーナ
チケット最速先行抽選
受付期間：2024年12月14日（土）22：00〜 2025年2月10日（月）23：59
※Roselia 15th Single「礎の花冠」初回生産分に申込券が封入。
https://bang-dream.com/events/roselia2025live



＜Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」上海追加公演＞

2025年2月15日（土）
＠浦発銀行東方体育中心
https://bang-dream.com/events/rosen-nacht_shanghai



Roselia 15th Single「礎の花冠」

2024年12月11日（水）発売
Blu-ray付生産限定盤A：9,900円（税込）
Blu-ray付生産限定盤B：9,900円（税込）
通常盤：1,540円（税込）
https://bang-dream.com/discographies/3872



RoseliaのRADIO SHOUT！

2024年11月27日（水）発売
3,300円（税込）
https://bang-dream.com/discographies/3858



＜RoseliaのRADIO SHOUT！ -Spaß-＞

2025年2月23日（日）
1部　開場 13：30 / 開演 14：30（予定）
2部　開場 17：00 / 開演 18：00（予定）
＠新都市ホール
◆チケット最速先行抽選申込
・受付期間：〜2024年12月17日（火）23：59まで
※ラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT！」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
https://bang-dream.com/events/radioshout_event2025



◆Roseliaオフィシャルサイト