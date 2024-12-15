＜Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht＞



2024年12月14日（土）＠武蔵野の森総合スポーツプラザ出演：Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）ゲストアクト：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）詳細： https://bang-dream.com/events/roselia2024winter・ゲストアクト：Ave Mujica1.Symbol I ： △2.Symbol II ： Air3.Symbol III ： ▽4.Symbol IV ： Earth5.Ether・Roselia1.Sage der Rosen2.Song I am.3.THE HISTORIC...4.Determination Symphony5.FIRE BIRD6.約束7.礎の花冠8.Neo-Aspect9.Re：birth day10.Floral Haven11.PASSIONATE ANTHEMEN.1 REN.2 -HEROIC ADVENT-EN.3 Our Carol◆ライブ有料配信チケット【単日視聴チケット】5,500円（税込）販売期間：〜2024年12月21日（土）21：00まで配信期間：〜2024年12月21日（土）23：59まで【2DAYS通し視聴チケット】お得な価格で、12月15日（日）開催のAve Mujica 4th LIVE「Adventus」を含む2公演いずれも視聴いただけるチケットです。9,900円（税込）販売期間：〜2024年12月21日（土）21：00まで配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同時刻となります。※TVアニメ「BanG Dream！ Ave Mujica」先行上映および一部会場限定演出は配信に含まれません。予めご了承ください。受付： https://eplus.jp/roselia-avemujica2024/st/海外配信受付： https://ib.eplus.jp/roselia-avemujica2024_st/詳細： https://bang-dream.com/roselia-avemujica2024