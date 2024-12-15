全日本プロレス２０２５年第一弾「１・２後楽園ホール」…二大タイトル戦開催
全日本プロレスは１５日までに２０２５年の年頭を飾る来年１月２日に後楽園ホールで行う「ニューイヤーウォーズ ２０２５」の全対戦カードを発表した。
大会ではＧＡＯＲＡ ＴＶ王者の宮本裕向が田村男児と初防衛戦。さらに全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ王者組の大森北斗、サイラス、羆嵐が青柳優馬、阿部史典、佐藤光留と３度目の防衛戦を行う。
◆１・２後楽園全対戦カード
▼全日本プロレス ２０２５年闘い始め シングルマッチ
諏訪魔 ｖｓ 長尾一大心
▼６人タッグマッチ
ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、立花誠吾 ｖｓ 芦野祥太郎、青柳亮生、井上凌
▼ゼンニチ本隊 ｖｓ 北斗軍 タッグマッチ
宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ
▼ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ
王者・宮本裕向 ｖｓ 挑戦者・田村男児
▼全日本プロレスＴＶ認定 ６人タッグ選手権試合
王者組・大森北斗、サイラス、羆嵐 ｖｓ 青柳優馬、阿部史典、佐藤光留
▼斉藤ブラザーズ ｖｓ ＥＬＰＩＤＡ ８人タッグマッチ
斉藤ジュン、斉藤レイ、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤 ｖｓ ライジング ＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮
▼新春バトルロイヤル