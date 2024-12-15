全日本プロレス

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　全日本プロレスは１５日までに２０２５年の年頭を飾る来年１月２日に後楽園ホールで行う「ニューイヤーウォーズ　２０２５」の全対戦カードを発表した。

　大会ではＧＡＯＲＡ　ＴＶ王者の宮本裕向が田村男児と初防衛戦。さらに全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ王者組の大森北斗、サイラス、羆嵐が青柳優馬、阿部史典、佐藤光留と３度目の防衛戦を行う。

　◆１・２後楽園全対戦カード

　▼全日本プロレス　２０２５年闘い始め　シングルマッチ

諏訪魔　ｖｓ　長尾一大心

　

　▼６人タッグマッチ

ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、立花誠吾　ｖｓ　芦野祥太郎、青柳亮生、井上凌

　▼ゼンニチ本隊　ｖｓ　北斗軍　タッグマッチ

宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．　ｖｓ　ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ

　▼ＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオンシップ

王者・宮本裕向　ｖｓ　挑戦者・田村男児

　▼全日本プロレスＴＶ認定　６人タッグ選手権試合

王者組・大森北斗、サイラス、羆嵐　ｖｓ　青柳優馬、阿部史典、佐藤光留

　▼斉藤ブラザーズ　ｖｓ　ＥＬＰＩＤＡ　８人タッグマッチ

斉藤ジュン、斉藤レイ、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤　ｖｓ　ライジング　ＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮

　▼新春バトルロイヤル