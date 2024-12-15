°ËÅì¡õÃæÂ¼vsÆîÌî¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÂÐ·è¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡ÄÆîÌî¤ÏºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º
¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè15Àá¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹vs¥â¥Ê¥³¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢0-0¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï84Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë3°Ì¥â¥Ê¥³¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤¬[4-3-3]¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌî¤Ï[4-2-3-1]¤Î±¦MF¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï21Ê¬¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥¬¥µ¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Ë¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë31Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤ÎÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥Æ¥£¡¼¥¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÆîÌî¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥Ç¥£¥¦¥Õ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï37Ê¬¡¢DF¥·¥ó¥´¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤¿¥à¥Í¥Ä¥£¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤òµÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Àè¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡£51Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÅì¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ËÃæÂ¼¤¬È¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï77Ê¬¤Ë¥±¡¼¥é¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤«¤éDF¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¡£¤µ¤é¤ËÆîÌî¤Ï92Ê¬¤Ë¤â¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿Éâ¤µå¤«¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤º¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î°ìÀï¤Ï¸ß¤¤¾ù¤é¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇRC¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Ï65Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤¬8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢22Ê¬¤Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ê¥¦¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£31Ê¬¤Ë¥Ú¥é¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45Ê¬¤Ë¥¨¥Ì¥¾¥é¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢Á°È¾¤ò1ÅÀ¥Ó¥Ï¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï65Ê¬¤Ë¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¤ò²¼¤²¤Æ¥Æ¥ª¡¦¥Ù¥¢¤È¥Õ¡¼¥Õ¥§¥ë¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È73Ê¬¡¢º¸CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤éÆó¼¡¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥À¥Î¥ï¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¿¼¤¯¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥·¥Ê¥è¥³¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥ª¥·¥ç¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥ª¥»¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 0-0 ¥â¥Ê¥³
¥ª¥»¡¼¥ë 2-2 RC¥é¥ó¥¹
¡Ú¥ª¥»¡¼¥ë¡Û
¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ú¥é¥ó(Á°31)
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥ª¥·¥ç(¸å28)
¡ÚRC¥é¥ó¥¹¡Û
¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ê¥¦¥£(Á°22)
¥¨¥à¥Ð¥é¡¦¥¨¥Ì¥¾¥é(Á°45)
¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë3°Ì¥â¥Ê¥³¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤¬[4-3-3]¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌî¤Ï[4-2-3-1]¤Î±¦MF¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï37Ê¬¡¢DF¥·¥ó¥´¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤¿¥à¥Í¥Ä¥£¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤òµÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Àè¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡£51Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÅì¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ËÃæÂ¼¤¬È¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï77Ê¬¤Ë¥±¡¼¥é¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤«¤éDF¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¡£¤µ¤é¤ËÆîÌî¤Ï92Ê¬¤Ë¤â¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿Éâ¤µå¤«¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤º¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î°ìÀï¤Ï¸ß¤¤¾ù¤é¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇRC¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Ï65Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤¬8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢22Ê¬¤Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ê¥¦¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£31Ê¬¤Ë¥Ú¥é¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45Ê¬¤Ë¥¨¥Ì¥¾¥é¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢Á°È¾¤ò1ÅÀ¥Ó¥Ï¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥ª¥»¡¼¥ë¤Ï65Ê¬¤Ë¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¤ò²¼¤²¤Æ¥Æ¥ª¡¦¥Ù¥¢¤È¥Õ¡¼¥Õ¥§¥ë¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È73Ê¬¡¢º¸CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤éÆó¼¡¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥À¥Î¥ï¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¿¼¤¯¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥·¥Ê¥è¥³¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥ª¥·¥ç¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥ª¥»¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 0-0 ¥â¥Ê¥³
¥ª¥»¡¼¥ë 2-2 RC¥é¥ó¥¹
¡Ú¥ª¥»¡¼¥ë¡Û
¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ú¥é¥ó(Á°31)
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥ª¥·¥ç(¸å28)
¡ÚRC¥é¥ó¥¹¡Û
¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ê¥¦¥£(Á°22)
¥¨¥à¥Ð¥é¡¦¥¨¥Ì¥¾¥é(Á°45)