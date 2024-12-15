º£±Ê¾ºÂÀ¤òÂç¥ê¡¼¥°¤ØÆ³¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Î¡È¶µ°éÊý¿Ë¡É¡¡Ìîµå¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ª´ê¤¤¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡Ä¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÌîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡©¡×ÊÝ¸î¼Ô¤Îµ¿Ìä¤Ëº£±Ê¤ÎÅú¤¨
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤¬Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¤«¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¤·¤¿º£±Ê¤Ï¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Îµ»¤È¤«¡¢Â¿Ê¬¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤âÆ±¤¸¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡×¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë°ìÈÖ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö»ÍÏ»»þÃæ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤È¤«¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤¿¤ÀÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤¤¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÌîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬µó¤¬¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê¼«¿È¤Î¡Ë¶µ°éÊý¿Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¥³¥ì¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£±Ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤È¤â¤Ë¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¼«Í³¤Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¡¢¿Æ¤¬µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë»Ò¤É¤â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¯À©¤À¤±¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡Öº£¤ÏÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£¸ø±à¤Ç¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Æ»¶ñÂå¤¬¤«¤«¤ë¤È¤«Äã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌµÍý¤ò¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ç¤¤¿¤é¡£¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡º£±Ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢MLBµ¡¹½¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµåÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPLAYBALL¡×¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤¬¼«¿È¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ»²²Ã¤·¤¿¼Ô¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Í¡£³§¤µ¤ó¡¢¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾åÃ£¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡£º£µ¨Âç¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é15¾¡¤òµó¤²¤¿¼«¤é¤ÎÂ¼è¤ê¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë