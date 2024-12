ニコラモデル出身の女優・中川可菜と、オーディションで抜擢された高橋改のダブル主演による映画『きみといた世界』が14日より公開。池袋シネマ・ロサにて初日舞台挨拶が開催された。 本作は、日常では交わることのなかったコミュ障でぼっちの高校生・卓(高橋改)と、クラスの人気者・碧衣(中川可菜)が、ほかに誰もいない謎の世界に迷い込んだことで繰り広げられる“青春SFラブストーリー”。自身の漫画を映像化したかった

ログインして続きを読む

The post 中川可菜、主演映画で6時間以上泣き続ける「涙が枯れました。泣きたいけど涙が出なくなって」 first appeared on GirlsNews.