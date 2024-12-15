ラージョvsR・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第17節】(Estadio de Vallecas)
ラージョ 3-3(前半2-2)R・マドリー
<得点者>
[ラ]ウナイ・ロペス(4分)、アブドゥル ムーミン(36分)、イシ(64分)
[R]フェデリコ・バルベルデ(39分)、ジュード・ベリンガム(45分)、ロドリゴ・ゴエス(56分)
<警告>
[ラ]アウグスト・バタージャ(27分)、ランディ・エンテカ(34分)、イシ(44分)、セルヒオ・カメージョ(90分+2)
[R]ルカ・モドリッチ(62分)、ビニシウス・ジュニオール(74分)
観衆:14,168人
ラージョ 3-3(前半2-2)R・マドリー
<得点者>
[ラ]ウナイ・ロペス(4分)、アブドゥル ムーミン(36分)、イシ(64分)
[R]フェデリコ・バルベルデ(39分)、ジュード・ベリンガム(45分)、ロドリゴ・ゴエス(56分)
<警告>
[ラ]アウグスト・バタージャ(27分)、ランディ・エンテカ(34分)、イシ(44分)、セルヒオ・カメージョ(90分+2)
[R]ルカ・モドリッチ(62分)、ビニシウス・ジュニオール(74分)
観衆:14,168人