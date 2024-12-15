【ラ・リーガ第17節】(Estadio de Vallecas)

ラージョ 3-3(前半2-2)R・マドリー

<得点者>

[ラ]ウナイ・ロペス(4分)、アブドゥル ムーミン(36分)、イシ(64分)

[R]フェデリコ・バルベルデ(39分)、ジュード・ベリンガム(45分)、ロドリゴ・ゴエス(56分)

<警告>

[ラ]アウグスト・バタージャ(27分)、ランディ・エンテカ(34分)、イシ(44分)、セルヒオ・カメージョ(90分+2)

[R]ルカ・モドリッチ(62分)、ビニシウス・ジュニオール(74分)

観衆:14,168人