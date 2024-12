Image: Y(dot) by Nordisk

本格的な冬のシーズン到来で、寒い日も日に日に増えてきました。今回は、ヌクヌクさが沼になるダウンスーツをピックしてみました。

全身ヌクヌクのダウンスーツ

Image: Y(dot) by Nordisk

今回ピックしたのは、アウトドアフィールドを軸にしたファッションを提案する Y(dot) by Nordisk(ワイドットバイノルディスク ※以降、YDOT)と日本のファッションブランドAUGUSTE PRESENTATION(オーギュストプレゼンテーション)のデザイナー大野知哉氏が立ち上げた、採集農法プロジェクトTHE EARTH FIELD of BAND(以下、TEF)との限定コラボレーションダウンスーツ「NORDIC DETACHABLE DOWN SUIT(ノルディック・デタッチャブル・ダウンスーツ)」です。

1983年に登山家夫婦の手により誕生し、現在はデンマークに本社を置きながらクリエイティブの拠点を日本で行うYDOT。 そして、主に石川県で活動の拠点とし、自然で育った山菜野草を採集する採集農法を軸とする野草ハンティングプロジェクトTEF。自然という共通項でつながった、遠いようで、意外と近い存在のブランド同士が共感し、オールイン型のダウンスーツをリリースしました。

Image: Y(dot) by Nordisk 「NORDIC DETACHABLE DOWN SUIT」154,000円(税込)

この「NORDIC DETACHABLE DOWN SUIT」は、パンツ、袖、フードの取り外しが可能で、気温や環境によって着用部分を選択できるのが特徴。だから、シーンやスタイルによって、パーツの組み合わせを自由自在に着こなしができるというスグレモノ。セットアップなので、上下それぞれで着用するも良し、ダウンジャケットはダウンベストにもなったりもするので、発想次第で着こなしのバリエーションが広がります。もちろん、極寒の時期にはフル装備で着用もアリかと。

朝起きて下着のまま着るだけで一日活動できる利便性を追求したのだとか。冬場のキャンプや、極寒の地域での活動だと、たしかに便利かも。

アウトドアフィールドを軸にした機能性素材

Image: Y(dot) by Nordisk

表地にはダウン製品最薄相当の7デニールナイロンを採用し、通常のコーティングに比べ剥離(はくり)の耐久性が強く、防水性の持続性にも優れたポリカーボネートコーティングを施しているので、すこし張りのある独特な肌触りにくわえ、強度と軽量性、耐久撥水性も併せて確保してます。

詰物のダウンは、YDOTのアイデンティティーでもあるヨーロッパ産ダック600フィルパワーのクリスタルダウン®を使用。このクリスタルダウン®とは、NORDISKデンマーク本社で厳選されたサスティナブルで高品質なヨーロッパ産ダウンの総称で、非常に厳しい社内倫理規定に基づいて、100%トレーサビリティー可能で食用鳥のみから採取された羽毛を使用しているダウンのこと。

少量のダウンでも空気を多くふくみ、軽量かつ高い保温性を確保しているんです。

Image: Y(dot) by Nordisk

冬の極寒の日々には、毎日でもヌクヌクと着れちゃうダウンスーツ。

Image: Y(dot) by Nordisk

来たる冬将軍に向けて、雪山キャンプはもちろん、豪雪地方での日々の生活でヘビーユースしたい逸品ですね。

Source: nordisk