½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç½Ð¸½¤·¤¿ÄÁµÒ¤Ë¡Ö3ÂÇÈ³¤À¡×¡¡³¤³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
³¤³°½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÂ³½Ð
¡¡2024Ç¯¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏºûÀ¸Í¥²Ö¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î2¿Í¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢³¤³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾×·â¥·¡¼¥ó¤âÂ³½Ð¡£¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÄÁµÒ¡É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡»2·î¡¢²¤½£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖÇØ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥Ç¥£¡¼¡×
¡¡2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨²¤½£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥±¥Ë¥¢½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Æ°Êª¤¬¥³¡¼¥¹¤Ë¸½¤ì¤¿¡£18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤òïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2Æ¬¤Î¥¥ê¥ó¡£Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤ºÍªÁ³¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¼¯¤ä¤¤Ä¤Í¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë¥±¥Ë¥¢¤Î¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÇØ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢±Ñ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ï¡Ö¥±¥Ë¥¢½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÃæ¡¢18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ë¥¥ê¥ó¤¬»¶Êâ¤·¤Ë¤¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç±ÇÁü¤Èµ»ö¤ò¸ø³«¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥´¥ë¥ÕÀìÌçX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥±¥Ë¥¢½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÏºÇ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤ÍýÍ³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡»11·î¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¤ò¡È¹Ó¤é¤·¤¿¡ÉÄÁµÒ
¡¡11·î¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀïCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬ÇË³Ê¤Î400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯1700Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³ÛÂç²ñ¡£Ç¯´Ö½÷²¦¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¾®Æ°Êª¤¬¤¤¤¿¡£LPGA¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1Æ¬¤Î¥«¥ï¥¦¥½¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤ò¶î¤±Â¤Ç²£ÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¬¡¼¥É¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆÍÆþ¡£ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º½¤Î¾å¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®Àï¤Î¾ì¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢LPGA¸ø¼°¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¡Ä¤³¤Î¥«¥ï¥¦¥½¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÀ°¤¨¤µ¤¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤È?!¡×¤È¾Ò²ð¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö3ÂÇÈ³¤À¡×¡ÖÀ°È÷¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÂÕËý¤À¡ª¡×¡Ö·É°Õ¤¬¤Ê¤¤¤¾¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡»ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Æ°Êª³¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÌÜ·â¡×
¡¡¤½¤ÎCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¥«¥ï¥¦¥½°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¸½¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ï¥¦¥½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥Ö¥í¥ó¤Ç¤Ï¥ê¥¹¤â²¿É¤¤«ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£½éÆü¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤¬3ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¹¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¾ìÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Æ°Êª³¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇµðÂç¤Ê¥ï¥Ë¤¬¥³¡¼¥¹¾å¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤âÊóÆ»¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Î½Ð¸½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë