ラージョvsR・マドリー スタメン発表
[12.14 ラ・リーガ第17節](Estadio de Vallecas)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 16 アブドゥル ムーミン
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 6 パテ・シス
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
MF 21 アドリアン・エンバルバ
FW 7 イシ
FW 11 ランディ・エンテカ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 23 オスカル・バレンティン
MF 25 ジョニ・モンティエル
FW 12 セルジ・グアルディオラ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
監督
イニゴ・ペレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 35 Raúl Asencio
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 エンドリッキ
FW 44 Víctor Muñoz
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 16 アブドゥル ムーミン
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 6 パテ・シス
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
MF 21 アドリアン・エンバルバ
FW 7 イシ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 23 オスカル・バレンティン
MF 25 ジョニ・モンティエル
FW 12 セルジ・グアルディオラ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
監督
イニゴ・ペレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 35 Raúl Asencio
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 エンドリッキ
FW 44 Víctor Muñoz
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります