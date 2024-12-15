[12.14 ラ・リーガ第17節](Estadio de Vallecas)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 16 アブドゥル ムーミン

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

MF 6 パテ・シス

MF 17 ウナイ・ロペス

MF 19 ホルヘ・デ・フルトス

MF 21 アドリアン・エンバルバ

FW 7 イシ

FW 11 ランディ・エンテカ

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 5 アリダネ・エルナンデス

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 パチャ・エスピノ

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 8 オスカル・トレホ

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 18 アルバロ・ガルシア

MF 23 オスカル・バレンティン

MF 25 ジョニ・モンティエル

FW 12 セルジ・グアルディオラ

FW 14 セルヒオ・カメージョ

監督

イニゴ・ペレス

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 34 Sergio Mestre

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 29 Y. Lekhedim

DF 35 Raúl Asencio

DF 39 Lorenzo Aguado

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 エンドリッキ

FW 44 Víctor Muñoz

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります