リバプールvsフルハム 試合記録
【プレミアリーグ第16節】(アンフィールド)
リバプール 2-2(前半0-1)フルハム
<得点者>
[リ]コーディ・ガクポ(47分)、ディオゴ・ジョタ(86分)
[フ]アンドレアス・ペレイラ(11分)、ロドリゴ・ムニス(76分)
<退場>
[リ]アンドリュー・ロバートソン(17分)
<警告>
[リ]ルイス・ディアス(7分)、カーティス・ジョーンズ(57分)、ダルウィン・ヌニェス(88分)、アルネ・スロット(57分)
[フ]イサ・ディオプ(2分)、アンドレアス・ペレイラ(9分)、アントニー・ロビンソン(27分)、サンダー・ベルゲ(83分)
└10人リバプールが壮絶2-2ドロー!! 前半17分にロバートソン一発退場も2度の同点劇、最後は復活FWジョタが劇的弾
リバプール 2-2(前半0-1)フルハム
<得点者>
[リ]コーディ・ガクポ(47分)、ディオゴ・ジョタ(86分)
[フ]アンドレアス・ペレイラ(11分)、ロドリゴ・ムニス(76分)
<退場>
[リ]アンドリュー・ロバートソン(17分)
<警告>
[リ]ルイス・ディアス(7分)、カーティス・ジョーンズ(57分)、ダルウィン・ヌニェス(88分)、アルネ・スロット(57分)
[フ]イサ・ディオプ(2分)、アンドレアス・ペレイラ(9分)、アントニー・ロビンソン(27分)、サンダー・ベルゲ(83分)
└10人リバプールが壮絶2-2ドロー!! 前半17分にロバートソン一発退場も2度の同点劇、最後は復活FWジョタが劇的弾