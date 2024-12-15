アーセナルvsエバートン スタメン発表
[12.14 プレミアリーグ第16節](エミレーツ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 5 トーマス・パーティ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 8 オレル・マンガラ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 イリマン・エンディアイェ
FW 11 ジャック・ハリソン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 29 イェスパー・リンドストローム
MF 45 H. Armstrong
FW 14 ベト
FW 22 アルマンド・ブロヤ
監督
ショーン・ダイチェ
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 5 トーマス・パーティ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 8 オレル・マンガラ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 イリマン・エンディアイェ
FW 11 ジャック・ハリソン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 29 イェスパー・リンドストローム
MF 45 H. Armstrong
FW 14 ベト
FW 22 アルマンド・ブロヤ
監督
ショーン・ダイチェ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります