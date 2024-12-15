[12.14 プレミアリーグ第16節](エミレーツ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 49 M. Lewis-Skelly

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

MF 5 トーマス・パーティ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 18 アシュリー・ヤング

DF 19 ビタリー・ミコレンコ

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 8 オレル・マンガラ

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 10 イリマン・エンディアイェ

FW 11 ジャック・ハリソン

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 5 マイケル・キーン

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 29 イェスパー・リンドストローム

MF 45 H. Armstrong

FW 14 ベト

FW 22 アルマンド・ブロヤ

監督

ショーン・ダイチェ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります