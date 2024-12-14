[12.14 プレミアリーグ第16節](アンフィールド)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 11 モハメド・サラー

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

MF 80 タイラー モートン

MF 98 トレイモーリス ニョニ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 2 ケニー・テテ

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 31 イサ・ディオプ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 18 アンドレアス・ペレイラ

MF 20 サシャ・ルキッチ

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 シュテファン・ベンダ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

MF 24 J. King

MF 30 ライアン・セセニョン

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 9 ロドリゴ・ムニス

FW 11 アダマ・トラオレ

FW 12 カルロス・ビニシウス

FW 47 M. Godo

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります