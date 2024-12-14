リバプールvsフルハム スタメン発表
[12.14 プレミアリーグ第16節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 20 サシャ・ルキッチ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 シュテファン・ベンダ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 24 J. King
MF 30 ライアン・セセニョン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 12 カルロス・ビニシウス
FW 47 M. Godo
監督
マルコ・シウバ
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 20 サシャ・ルキッチ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 シュテファン・ベンダ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 24 J. King
MF 30 ライアン・セセニョン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 12 カルロス・ビニシウス
FW 47 M. Godo
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります