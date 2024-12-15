[12.14 ラ・リーガ第17節](ソン・モイス)

※24:15開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 5 オマール・マスカレル

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 18 アントニオ・サンチェス

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

GK 25 イバン・クエジャル

DF 2 マテウ・モレイ

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 27 ロベルト・ナバーロ

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 11 浅野拓磨

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

監督

ハゴバ・アラサテ

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 5 ダビド・ロペス

DF 15 フアンペ

DF 17 デイリー・ブリント

MF 3 ミゲル・グティエレス

MF 4 アルナウ・マルティネス

MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 14 オリオル・ロメウ

MF 20 ブライアン・ヒル

FW 11 アルノー・ダンジュマ

控え

GK 1 ファン・カルロス

GK 25 パウ・ロペス

DF 16 アレハンドロ・フランセス

MF 22 ジョン・ソリス

MF 23 イバン・マルティン

MF 27 ガブリエル・ミズーイ

MF 28 シルビ

MF 36 リカルド・アルテロ

FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ

FW 9 アベル・ルイス

FW 24 ポルトゥ

FW 31 Jastin García

監督

ミチェル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります