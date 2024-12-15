マジョルカvsジローナ スタメン発表
[12.14 ラ・リーガ第17節](ソン・モイス)
※24:15開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 15 フアンペ
DF 17 デイリー・ブリント
MF 3 ミゲル・グティエレス
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 20 ブライアン・ヒル
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 25 パウ・ロペス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
MF 22 ジョン・ソリス
MF 23 イバン・マルティン
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
MF 28 シルビ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 24 ポルトゥ
FW 31 Jastin García
監督
ミチェル
※24:15開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 15 フアンペ
DF 17 デイリー・ブリント
MF 3 ミゲル・グティエレス
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 20 ブライアン・ヒル
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
GK 25 パウ・ロペス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
MF 22 ジョン・ソリス
MF 23 イバン・マルティン
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
MF 28 シルビ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 24 ポルトゥ
FW 31 Jastin García
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります