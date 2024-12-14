[12.14 ブンデスリーガ第14節](OPELアレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[マインツ]

先発

GK 27 ロビン・ツェントナー

DF 3 モリッツ・イェンツ

DF 16 シュテファン・ベル

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・エムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 7 イ・ジェソン

MF 8 パウル・ネベル

MF 18 ナディエム・アミリ

MF 19 アントニー・カシ

FW 29 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 5 マキシム・ライチュ

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン

DF 30 シルバン・ビドマー

MF 14 ホン・ヒョンソク

FW 9 カリム・オニシウォ

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

Bo Bjørnholt Henriksen

[バイエルン]

先発

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 10 レロイ・サネ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 25 トーマス・ミュラー

控え

GK 35 M. Schmitt

GK 37 A. Pavlešić

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 23 S. Boey

DF 49 A. Aznou

MF 8 レオン・ゴレツカ

FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 39 マティス・テル

FW 41 J. Kusi-Asare

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります