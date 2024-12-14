マインツvsバイエルン スタメン発表
[12.14 ブンデスリーガ第14節](OPELアレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 3 モリッツ・イェンツ
DF 16 シュテファン・ベル
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 14 ホン・ヒョンソク
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
Bo Bjørnholt Henriksen
[バイエルン]
先発
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
控え
GK 35 M. Schmitt
GK 37 A. Pavlešić
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 23 S. Boey
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 39 マティス・テル
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 3 モリッツ・イェンツ
DF 16 シュテファン・ベル
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 14 ホン・ヒョンソク
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
Bo Bjørnholt Henriksen
[バイエルン]
先発
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
控え
GK 35 M. Schmitt
GK 37 A. Pavlešić
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 23 S. Boey
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 39 マティス・テル
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります