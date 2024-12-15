１９３９年：朝鮮総督府が総動員物資使用収用令を公布



１９５２年：インドが提案した朝鮮戦争の休戦案を中国が拒否



１９７０年：釜山―済州定期旅客船「南栄号」が巨済島南方で沈没し３２６人が死亡



１９７２年：初代統一主体国民会議の代議員選挙を実施 ※統一主体国民会議は朴正煕（パク・チョンヒ）政権下の第７次憲法改正（維新憲法）で新設された。議長は大統領で、２０００〜５０００人の代議員からなる。大統領選出母体とされた



１９８０年：国防部が徴兵年齢を１９歳に引き下げ、服務期間を３０カ月に短縮



１９８７年：大韓航空機爆破事件の実行犯、金賢姫（キム・ヒョンヒ）をソウルに護送



２０１３年：済州島南方の離於島上空などにまで拡大した新防空識別圏が発効

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止