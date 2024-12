佐藤健「趣味の謎解きをしに町歩きをしたこともあって」広島の思い出語る

俳優の佐藤健(35歳)、女優の永野芽郁(25歳)が12月14日、広島・広島バルト11で行われた映画「はたらく細胞」公開記念舞台挨拶に登壇。それぞれ“広島”について語った。今回、広島での舞台挨拶で、永野は「私は広島で舞台挨拶をさせていただくのは初めてなので、こうしてここに来られて本当にうれしいです!」とコメント。佐藤は「『はたらく細胞』、こんなに感動すると思ってました? みんなに言われるんですけど、まさか泣けるだなんと思っていなかったですよね。嬉しいです!」と観客に語りかけ、笑顔を見せた。

また、広島での思い出について問われると、佐藤は「舞台挨拶で何度かこの場所にも来させていただいています。広島では趣味の謎解きをしに町歩きをしたこともあって、おりづるタワーにも行きましたね」と思い出を振り返る。一方、永野は食べてみたい広島グルメについて「全部!」と元気に即答しながら、「今日の夜ご飯は、広島焼きの予定です!」と嬉しそうにコメントした。映画「はたらく細胞」は公開中。(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.