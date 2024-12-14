¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«ÀßµÇ°¥ì¡¼¥¹¡Û¿¹³î¹Ô¤Ï£³Ãå¤â¾è¤êÌ£¤ËÉÔËþ¤²¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¸¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡Á¥È¡¼¥Þ¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ëº²¤Î·Ñ¾µ£Ö£ï£ì¡¥£±£°¡Á¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü£µÃå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£¹£Ò¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤ê½à¡¹·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Î¾è¤êÌ£¤Ë¤ÏÉÔËþ¤²¡£¡ÖÄ¾Àþ¤Ç³°¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢¼Ö¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½éÆü¤è¤ê¤Ò¤É¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ø¼þ¤ê¤ò°·¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ò¤É¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È²þÁ±¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÍî¼Ö¤¹¤ë¤È¡ÊÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¡Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾õÂÇÇË¤Ø¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¹ø¼þ¤ê¤Î½¤Àµ¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¡×¡£ÂÇ³«ºö¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡Ë¤Ï£¶£Ò¤Ë½ÐÁö¡¢½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ø¤Ï£²Ãå°Ê¾å¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¾¡Éé¶î¤±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ÏµÞÌ³¤À¡£