中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、雲南省麗江市の玉竜雪山で見られたふたご座流星群の流れ星。った。（麗江＝新華社配信/戴建峰）

【新華社天津12月14日】中国各地の星空写真家が13日夜から14日未明にかけ、冬の夜を彩る「ふたご座流星群」を撮影した。

ふたご座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、7〜8月のペルセウス座流星群と並んで三大流星群と呼ばれ、毎年決まった時期に出現する。今年は最も多く流星が流れると予想される「極大時刻」が14日午前9時（日本時間同10時）ごろだったことから、13日夜から14日未明が観測に最も適した時間帯となった。（記者/周潤健）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、河北省保定市淶源（らいげん）県で見られたふたご座流星群の流れ星。（保定＝新華社配信/許暁平）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、四川省カンゼ・チベット族自治州康定市で見られたふたご座流星群の流れ星。（康定＝新華社配信/段良友）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

13日、河南省洛陽市偃師区で見られたふたご座流星群の流れ星。（洛陽＝新華社配信/閆喜洋）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、山東省鄒城（すうじょう）市田黄鎮で見られたふたご座流星群の流れ星。（鄒城＝新華社配信/張星晨）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、陝西省西安市藍田県で見られたふたご座流星群の流れ星。（西安＝新華社配信/趙克強）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

13日、雲南省麗江市の瀘沽（ろこ）湖で見られたふたご座流星群の流れ星。（麗江＝新華社配信/任飛翔）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、黒竜江省大慶市ドルボド・モンゴル族自治県で見られたふたご座流星群の流れ星。（大慶＝新華社配信/鄭凯竜）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、山東省青島市田横島で見られたふたご座流星群の流れ星。（青島＝新華社配信/職爽）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

13日、北京市門頭溝区の百花山国家級自然保護区で見られたふたご座流星群の流れ星。（北京＝新華社配信/王俊峰）

中国の星空写真家が撮影した「ふたご座流星群」

14日、甘粛省武威市天祝チベット族自治県で見られたふたご座流星群の流れ星。（武威＝新華社配信/李志奇）