これまでの研究で、男女が思い浮かべる「異性にとって理想だと思われる体型」については男女間で差異があることが分かっています。セント・アンドリュース大学の研究者による新たな調査で、体型だけでなく理想の顔つきも、実際に異性が求めるものとズレが生じていることが明らかになりました。Misperception of the facial appearance that the opposite-sex desires | PLOS ONE

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310835Men and women ‘don’t understand’ what the opposite sex finds attractive | Dazedhttps://www.dazeddigital.com/life-culture/article/65666/1/men-and-women-dont-understand-what-the-opposite-sex-finds-attractiveこれまでの通説では、男性は「女性は力強い筋肉を持った男性に引きつけられる」、女性は「男性は痩せたまるで少女のような女性に引きつけられる」と考えており、時に理想を実現するために過度な筋肉増強やダイエットに励んだ結果、健康を害する事例が報告されています。また、これまでの研究で「自分自身が考える理想の体型と、異性にとって理想だと思われる体型」の間に差異があり、異性は過剰に筋肉質あるいは過剰に減量した相手を理想的だとは感じていないことがわかっています。女性は「痩せているほうがモテる」男性は「マッチョなほうがモテる」と思い込みすぎている - GIGAZINEさらにセント・アンドリュース大学の心理学教授であるデイビッド・ペレット氏らの研究チームは、こうした男女間の差異は理想の体型だけでなく顔つきでも生じるのではないかという仮説を立てました。そのために、研究チームは、被験者である50人の男性・68人の女性の顔を平均した3D画像を作成しました。この顔は、男性の場合-100%(女性化)、0%(中立)、+100%(男性化)、+200%(男性化)の間で10%刻みで変化させることが可能。また、女性の場合も同様に-100%(男性化)、0%(中立)、+100%(女性化)、および+200%(女性化)で変化させることができます。以下は研究チームが作成した被験者の平均の顔です。続いて研究チームは被験者に対し作成した顔の画像をそれぞれ提示し、「異性との短期的または長期的な関係を結ぶにあたって、最も魅力的だと思う顔に変化させてください」との指示を与えました。以下がその結果。男性の顔を提示した場合、短期的な関係を結ぶ際に魅力的だと判断する平均量は男性の被験者だと91%でしたが、女性の被験者では33%でした。つまり、男性は女性に比べてより男性化した顔を「魅力的」と考えることが明らかになりました。女性の顔を提示した場合でも同様の結果が報告されており、男性は短期的な関係を結ぶ上で魅力的だと思う平均量が127%だった一方、女性は184%であり、男性に比べて女性はより女性化した顔を「魅力的」だと判断することが報告されています。研究チームは「女性は男性のパートナーが好むだろう顔の女性らしさを過大評価しており、対称的に男性は女性のパートナーが好むだろう顔の男らしさを過大評価しています」とまとめています。さらに、研究チームは被験者に対し、自分の顔の男らしさのレベルまたは女性らしさのレベルを判断するとともに、理想的な顔の男らしさ・女性らしさのレベルを判断するよう求めました。その結果、男性は自分の顔の男らしさのレベルを37.2%、理想の男らしい顔のレベルを65.3%と判断。また、女性は自身の顔の女性らしさのレベルを124.0%、理想的な女性らしい顔のレベルを161.5%と判断しました。研究チームは「これらの結果は、男性も女性も『自分が異性にとって魅力的ではない』と誤って信じている場合、自分の容姿に不満を抱く可能性が高いことを示唆しています」と語りました。なお、研究チームは「すべての提示した顔と被験者が白人だったため、調査結果をより広く、より代表的な集団に一般化するためには、さらなる調査が必要です」と述べています。