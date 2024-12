Novel Coreが自身初となるアリーナ公演まで2カ月を切った12月16日に、アリーナ単独公演<“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>のライブアンセムとなる新曲「Welcome To My Brain」をリリースすることを発表した。本楽曲は、ちゃんみな、milet、BE:FIRST、AK-69、UVERworldなど、国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え制作。

リリース情報

New Single『Welcome To My Brain』

発売日 : 12月16日(月)

Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/1216_WTMB

<Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>

日程 : 2月11日(火・祝)

会場 : Kアリーナ 横浜

開場:15:30 / 開演: 17:00

客演ゲスト:

DABO, Charlu, SHUNTO(BE:FIRST), RYOKI(BE:FIRST)



▼チケット

一般発売(先着)

https://eplus.jp/novelcore/

高揚感を煽るギターサウンドで幕が上がる本楽曲は、ファンク/ロック/ヒップホップを独自のテイストでマッシュアップ。ギターやブラス、808ベースが織りなすグルーヴィーでダイナミックなサウンドの中で、常識や既成概念に縛られず “馬鹿を見てもいいから自分らしく生きる” というNovel Coreを象徴するメッセージをエネルギッシュに歌い上げた1曲となっている。さらに、今年3月よりZepp5ヶ所を含む全国9都市9カ所で開催された過去最大規模のツアー<HERO TOUR 2024>東京公演 全編2時間超えのライブ映像が、Novel Coreの公式YouTubeにて本日公開された。今年1月に日本武道館単独公演を成功させ、勢いそのままにリリースされた最新アルバム『HERO』の楽曲を中心に、3月にリリースされた「CHAOS」などジャンルレスで多彩な楽曲を、Novel Coreの卓越したスキルにハウスバンド・THE WILL RABBITSの圧倒的な演奏力を融合したパフォーマンスで披露。Aile The Shota、Hina、Ayumu Imazuがスペシャルゲストとして出演するなど豪華な内容となっている。