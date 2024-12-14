¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎMFËÌÅçÍ´Æó¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡Íèµ¨¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÎÏ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡×¡¡ÀèÇÚDF¤Îà¶ÄÅ·á¹ÔÆ°¤âË½Ïª
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎMFËÌÅçÍ´Æó¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿Æâ¤Î¡ÖAlpen¡¡FUKUOKA¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëJ1¥ê¡¼¥°30»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë½Ð¿È¤Ç2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¤¿ËÌÅç¤Ï¡¢ºòµ¨J2¤ÎÅìµþV¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿ºÝ¤ÏÅìµþV¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ê½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¯¤·²ù¤·¤¯¤Æ¡£ËÍ¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ËÍ¤ÎÎÏ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤È´î¤Ù¤¿¤é¡£³§¤µ¤ó¤òµã¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌó50¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤â¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¤Ï18»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£¥Î¥ë¥Þ¤Ë²Ý¤·¤¿¡ÖÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¹ç¤ï¤»¤Æ10°Ê¾å¡×¤âÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6·î16Æü¤Î¥Û¡¼¥àÄ»À´Àï¤Ç·èÄêµ¡¤Ë³°¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¡Öº£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ù¤ä¤à¼ã¼ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ10¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ú¤Â³¤ÁÀ¤¦¡£¸å¤Ï30»î¹ç°Ê¾å½Ð¤ë¤Î¤ò¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÈ½ÃÇ¤ò½Ö»þ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø¤Î²ÝÂê¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢6·î2Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÇðÀïÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼»þ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÝ¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥Á¡¢¥Ñ¥Á¤Ã¤Æ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ß¤ó¤ÊÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢µÜ¡ÊÂç¼ù¡Ë·¯¤¬¼ê¤ÎÄÞ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤³¤Î¿Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤«¤é¡ÊµÜ¤Ï¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾Ð´é¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇðÀï¤ÏµÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Î¾ã¤«¤é10»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢2¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾34Ê¬¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÅç¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£