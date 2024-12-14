¡ÖÂè4²ó¥ª¡¼¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡× ¼ø¾Þ¼°¥¢¥Õ¥¿¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È
¡ÖThe 2nd TATESC COMICS Global Awards¡×Ê»ºÅ¡¢Á´À¤³¦¤«¤éºÍÇ½¤òÈ¯·¡
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÌ¡²è¤Î¿·¿Í¾Þ¡ÖÂè4²ó¥ª¡¼¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖThe 2nd TATESC COMICS Global Awards¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò2024Ç¯12·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¤ÎÍî¸ì¤¬¤¿¤ê¡ª¦¡ØÃã¤ÎÅò¡Ù¡¿ÂçÇú¾Ð¤¹¤ë½÷À¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡ü¡ÖÂè4²ó¥ª¡¼¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡õThe 2nd TATESC COMICS Global Awards¡×¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¤Ï¡¢KADOKAWA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¡²è¾Þ¡£¥Þ¥ó¥¬¤ò°·¤¦36ÊÔ½¸ÉôÁí½Ð¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¤ª¤â¤·¤í¤¤Ì¡²è¡×¤òÃµ¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Âç¾Þ¤ª¤è¤Ó³ÆÉôÌç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤Î¼øÍ¿¤ÈÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò³ÎÌó¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤³¤³°Ë¡¿Í¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Êç½¸¸À¸ì¡¦¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖThe 2nd TATESC COMICS Global Awards¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£4¤Ä¤Î¸À¸ì¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÊç½¸¤·¡¢¸À¸ì¤´¤È¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬¿³ºº¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¿³ºº¤òÃ´Åö¤·¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊÔ½¸Éô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ï¢ºÜÅù¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨±Ñ¸ì¡¢ÃæÊ¸´ÊÂÎ¡¢ÃæÊ¸ÈËÂÎ¡¢´Ú¹ñ¸ì¡Ë
¡ü¼ø¾Þ¼° ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤ÎÉ½¾´¤ÎÂ¾¡¢±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ÁíÉ¾¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤Î·ãÎå¤ä½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢Æ±¤¸¤¯±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎµÈºê´Ñ²»»á¤Ë¤è¤ë±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þºî¡¦¸øÉ½¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://promo.kadokawa.co.jp/tatesc/
¡¦»ö¶È¾Ò²ð
¼°¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢KADOKAWA¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Éô¤Î»ûÃ«·½À¸ÉôÄ¹¤è¤ê»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ðÆâÍÆ¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Û
¡¦¿·µ¬»ö¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤«¤é»ö¶È¥¹¥¿¡¼¥È¡¢3Ç¯¤ÇºîÉÊÅ¸³«¿ô¤ÏÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Ë
¡¦³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÅ¸³«
¡¦¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡×¤È¡Ö´ûÂ¸¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²½¡×¤ÎÎ¾¼´Å¸³«
¡¦ËÜ¾Þ¤ò´Þ¤à¡¢¿·¤·¤¤ºî²È¤ÎÈ¯·¡¤È°éÀ®
¡¦½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÌ¡²èÀ©ºî¤ÎÃÎ¸«ÃßÀÑ¤È²£Å¸³«
¡¦¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¥í¡¼¥ó¥Á¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÌ¡²èÇÛ¿®
¡¦ºîÉÊ¤ÎÂ¿¸À¸ìËÝÌõ
¡¦´Ú¹ñµòÅÀ¡ÖO'FAN HOUSE¡×¤ÎÀßÎ©
¤³¤ì¤«¤é¤âKADOKAWA¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎµòÅÀ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºîÉÊ¤ÈÆÉ¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎºÇÂç²½¡¢ºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç ²½¡¢Á´À¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ØºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖÀ¤³¦ÊÔ½¸Éô¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¼õ¾Þºî¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡ÖÂè4²ó¥ª¡¼¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×
¢§ Âç¾Þ¡Ê¾Þ¶â300Ëü±ß¡ÜÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼³ÎÌó¡Ë
³ºÅöºî¤Ê¤·
¢§ÉôÌç¶â¾Þ¡Ê¾Þ¶â50Ëü±ß¡Ü¥«¥É¥³¥ß·ÇºÜ¡Ë
¡Ø¤ª¤È¤®ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡¡ÍÕ¿¹¥è¥¦
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_006141_S
¢§ÉôÌç¶ä¾Þ¡Ê¾Þ¶â30Ëü±ß¡Ü¥«¥É¥³¥ß·ÇºÜ¡Ë
¡¦½÷À¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç
¡Ø»ä¤Î¾®¤µ¤ÊÉÔ¹¬¤Î¤¿¤á¡Ù¡¡¥Ê¥Ê¥ë
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_006142_S
¡¦½÷À¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç
¡ØïåËâÍÍ¤Î»Ò¡Ù¡¡¤¸¤ã¤³¤á
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_006143_S
¡¦ÃËÀ¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç
¡ØÅ·¹ñ¡Ù¡¡zero¡¡
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_006144_S
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÉôÌç
¡Ø¥µ¥ó¥µ¥ó²¦¤ÈËâ½÷¤Î¾ë¡Ù¡¡¥Ä¥ë
·ÇºÜURL¡§https://comic-walker.com/detail/KC_006145_S
Â¾¡¢¾©Îå¾Þ¡¢ÅØÎÏ¾Þ¹ç¤»¹ç·×13ºîÉÊ¼õ¾Þ
¾ÜºÙURL¡§https://promo.kadokawa.co.jp/tatesc/
¡ÖThe 2nd TATESC COMICS Global Awards¡×
¢§Ãæ¹ñ¸ì´ÊÂÎ»ú
¡¦¶â¾Þ¡¡
¡Øºî²Èº£Å·ÌéÌ¿悬°ì线¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§¥Ë¡¼¥Èºî²È¡¢½ñ¤«¤Ê¤¤¤È»¦¤µ¤ì¤ë¶ÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¡CuZn¡¿经Ç¯Ç¡°ì¡Ê ¥·¡¼ ¥æ¡¼ ¥¼¥Ã¥È ¥¨¥Ì¡¿¥¸¥ó ¥Í¥ó ¥ë¥¥ ¥¤¡Ë
¡¦¶ä¾Þ
¡Ø²óÞêÎ®À±¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§À±¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤Æ¡Ë »°ÖÁ ¡Ê¥µ¥ó ¥¸¥ç¡Ë
¡¦Æ¼¾Þ
¡Ø¶åóÕÍð²Ö¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§¶åóÕÍð²Ö¡Ë °¤Ä«ÉÔµÉíå ¡Ê¥¢ ¥Á¥ç ¥Ö ¥Á ¥é¡Ë
¢§Ãæ¹ñ¸ìÈËÂÎ»ú
¡¦¶â¾Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüËÜ¸ìËÝÌõ½ÐÈÇ¾Þ ¶ä¾Þ¢¨
¡ØËâ½÷²ÎðóÃøÆ¸ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§Ëâ½÷¤ÏÆ¸ÏÃ¤ò²Î¤¦¡Ë ÍëÍë»Ò ¡Ê¥ì¥¤¥ì¥¤¥º¡Ë
¡¦Æ¼¾Þ
¡ØÅ·»ÈÊªÎ®¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§Å·»ÈÊªÎ®¡Ë JAFA²ÃË¡ ¡Ê¥¸¥¢¥Õ¥¡¡Ë
¡ØÄÉ²±¿´Ìó¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§ÄÉ²±¤ÎÌóÂ«¡Ë É÷紣KiTY ¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¤¡¼¥¥Æ¥£¡¼¡Ë
¢§´Ú¹ñ¸ì
¡¦¶ä¾Þ
¡Ø메멘토 모리모리¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¥â¥ê¡Ë 이현 ¡Ê¥¤¥Ò¥ç¥ó¡Ë
¡Ø눈을 맞춰줘!¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡§ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ë 수족, 냉증 ¡Ê¥¹¥¸¥ç¥¯¡¢¥Í¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë
¢§±Ñ¸ì
¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢¨¡ØËâ½÷²ÎðóÃøÆ¸ÏÃ¡Ù¤ÏÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¸å¡¢¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç½ÐÈÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¤´¾Ò²ð
KADOKAWA¤Ë¤è¤ëPC¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¡Ö¥¿¥Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×·¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÎÀ½ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡õ½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²½¤ä¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼êË¡¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÅÅ»Ò½ÐÈÇÀ©ºî¡¦Î®ÄÌ¶¨µÄ²ñ¤¬Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂ£¤ë¡ÖÅÅÎ®¶¨¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¤´¾Ò²ð
KADOKAWA¤Ë¤è¤ëPC¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¡Ö¥¿¥Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×·¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÎÀ½ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡õ½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë²½¤ä¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼êË¡¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÅÅ»Ò½ÐÈÇÀ©ºî¡¦Î®ÄÌ¶¨µÄ²ñ¤¬Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂ£¤ë¡ÖÅÅÎ®¶¨¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£