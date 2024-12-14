BMSG×ちゃんみな『No No Girls』5次審査曲「Tiger」の音源配信がスタート

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■5次審査全4曲の本番の様子を収めた「Performance Video」も公開！「ワンカットカメラバージョン」映像のプレミア公開リレーも

12月13日に配信されたガールズグループオーディション番組『No No Girls』第11話にて、候補者たちが2チームに分かれて披露した5次審査曲「Tiger」の音源が、12月15日0時から配信される。

『No No Girls』は、SKY-HIがCEOを務め、現BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えて開催しているガールズグループオーディション。

BMSGオフィシャルYouTubeチャンネルでは、12月14日18時に5次審査全4曲の本番の様子を収めた「Performance Video」を公開。さらに12月15日21時より、5次審査全4曲のステージを1カットで撮影した「One Cut Camera ver.」のプレミア公開リレーを実施する。

プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクで歌唱する「疑似プロ審査」にチャレンジし、1段階も2段階もグレードアップした彼女たちのパフォーマンスが楽しめる内容になっている。楽曲配信と合わせて、プレミア公開リレーも楽しみにしておこう。

また、12月20日放送の日本テレビ『バズリズム02』に、最終審査に進むメンバーの出演が決定。オーディション中ながらもテレビ初パフォーマンスする。

プレミア公開された第11話が、同時視聴者数13万人を超えるほどの盛り上がりを見せる『No No Girls』。12月20日に放送される第12話では、いよいよファイナリストが決定する。神奈川・Kアリーナ横浜での最終審査に進むメンバーは、はたして誰になるのか？ 注目だ。

リリース情報

2024.12.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tiger」

配信情報

『No No Girls』

本編（YouTube）：毎週金曜 20:00配信

完全版（Hulu）：毎週日曜 12:00配信

番組情報

日本テレビ『No No Girls Night』

毎週水曜 24:59～

番組公式サイト

https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

『No No Girls THE FINAL』イベントサイト

https://nonogirls-thefinal.jp/

Hulu公式サイト

https://www.hulu.jp/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/

BMSG OFFICIAL YouTube

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/