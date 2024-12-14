BMSG×ちゃんみな『No No Girls』5次審査曲「Tiger」の音源配信がスタート
■5次審査全4曲の本番の様子を収めた「Performance Video」も公開！「ワンカットカメラバージョン」映像のプレミア公開リレーも
12月13日に配信されたガールズグループオーディション番組『No No Girls』第11話にて、候補者たちが2チームに分かれて披露した5次審査曲「Tiger」の音源が、12月15日0時から配信される。
『No No Girls』は、SKY-HIがCEOを務め、現BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えて開催しているガールズグループオーディション。
BMSGオフィシャルYouTubeチャンネルでは、12月14日18時に5次審査全4曲の本番の様子を収めた「Performance Video」を公開。さらに12月15日21時より、5次審査全4曲のステージを1カットで撮影した「One Cut Camera ver.」のプレミア公開リレーを実施する。
プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクで歌唱する「疑似プロ審査」にチャレンジし、1段階も2段階もグレードアップした彼女たちのパフォーマンスが楽しめる内容になっている。楽曲配信と合わせて、プレミア公開リレーも楽しみにしておこう。
また、12月20日放送の日本テレビ『バズリズム02』に、最終審査に進むメンバーの出演が決定。オーディション中ながらもテレビ初パフォーマンスする。
プレミア公開された第11話が、同時視聴者数13万人を超えるほどの盛り上がりを見せる『No No Girls』。12月20日に放送される第12話では、いよいよファイナリストが決定する。神奈川・Kアリーナ横浜での最終審査に進むメンバーは、はたして誰になるのか？ 注目だ。
リリース情報
2024.12.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tiger」
配信情報
『No No Girls』
本編（YouTube）：毎週金曜 20:00配信
完全版（Hulu）：毎週日曜 12:00配信
番組情報
日本テレビ『No No Girls Night』
毎週水曜 24:59～
番組公式サイト
https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
『No No Girls THE FINAL』イベントサイト
https://nonogirls-thefinal.jp/
Hulu公式サイト
https://www.hulu.jp/
ちゃんみな OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/
BMSG OFFICIAL YouTube
BMSG OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/