¡Ú£Ë¡½£±¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Ëà·³ÃÄ¹³Áèá¡©¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Èºç¸¶¼ÒÄ¹¤¬¤Ê¤ó¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ë¡¼£±¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¡¡£²£°£²£´¡×¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²¦¼Ô¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÌÁÍ§¤Î¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¿ËÜ¤Ï¼ÄÄÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£Ë¡½£±¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Ê¿ËÜÏ¡¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Èºç¸¶¡Ê¿®¹Ô¡Ë¼ÒÄ¹¤¬¤Ê¤ó¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥ºá¤ÇÍðÆþ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Îà»Å³Ý¤±á¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤«°ì½ï¤ËÁÇ¿Í½¸ÃÄ¤ò¤Ö¤Ã»¦¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤±¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ö¤Á»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤ì¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡£Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÌ¤Íè¤¬£Ã£Å£Ï¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Ë¸µ£Ë¡½£±¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÄ«µ×ÂÙ±û¤¬¸Æ±þ¤·ÅÐ¾ì¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç²¶¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤È¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¤ò¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¶¨ÎÏá¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤ËÊ¿ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ºÇ¹â¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ò¤ÈË½¤ì¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä«µ×¤Ï¡Ö»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ö¤Á»¦¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ÍÁ³¥«¡¼¥ÉÌ¤È¯É½¤Î¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×Âè£²Éô¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£