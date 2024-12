BMSGがちゃんみなをプロデューサーに迎え打ち出すガールズグループオーディション番組『No No Girls』の5次審査曲「Tiger」の音源配信が、明日12月15日よりスタートする。またBMSG Official YouTube Channelにて、本日14日18時に5次審査全4曲の本番の様子を収めた「Performance Video」を公開。さらに15日21時より、5次審査全4曲のステージを1カットで撮影した「One Cut Camera ver.」のプレミア公開リレーを実施することも決定。

「Tiger」



配信URL:https://orcd.co/nonogirls_tiger収録曲1. Tiger - KINISHY ver from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINE2. Tiger - Showy. ver from Audition "No No Girls"Lyrics&Music:ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINE