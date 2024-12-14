À¾Éð¤¬Á°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤È·ÀÌó¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ª¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡
¡¡À¾Éð¤Ï14Æü¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö40¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ï194¥»¥ó¥Á¡¢118¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ëÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Ç2023Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï98»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä6Ê¬¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡£NPBÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï155»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä5Ê¬4ÎÒ¡¢24ËÜÎÝÂÇ¡¢71ÂÇÅÀ¡£ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¡¢º£·î2Æü¤Ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¦¾Î¤Ï¡Ö¥ì¥ª¡×¤Ç¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¾¡¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥ì¥ª¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ïº£µ¨¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¡£¹ÃÓ¹À»Ê¡¦µåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öº£¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀïÎÏ¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£