12月13日、ニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』にLUNA SEAからSUGIZO(G)、INORAN(G)、J(B)の3人が登場した。番組では、先日一区切りをしたばかりのバンド史上最大規模のツアー<ERA TO ERA>を振り返ると共に、その<ERA TO ERA>のグランドファイナルとしても位置付けられている2月22日・23日の東京ドーム公演に向けての意気込みなどを余すことなく語った。

商品情報



2025.2.19 ON SALE予約:https://luna-sea.lnk.to/20250219Blu-ray詳細:ttps://avex.jp/lunasea/live-movie/◼︎35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA"IMAGE or REAL" 2024.08.24 at TOKYO GARDEN THEATER(仮)◼︎35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA"SEARCH FOR MY EDEN" 2024.08.25 at TOKYO GARDEN THEATER(仮)【初回生産限定盤】(1)Blu-ray Disc 2枚組 BOX SETAVXD-27815〜6¥15,400(tax in)(2)Blu-ray Disc 1枚AVXD-27817¥7,700(tax in)(3)Blu-ray Disc 1枚AVXD-27818¥7,700(tax in)【SLAVE (ファンクラブ)限定盤】(4)Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊 豪華SPECIAL BOX SETAVX1-27819〜20¥24,200(tax in)限定収録:ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定・各ショップオリジナル特典TOWER RECORD:特製ラバーバンドHMV:スマホサイズクリアステッカーTSUTAYA:クリアポスターセブンネットショッピング:マルチショルダー楽天ブックス:【Blu-ray Disc2枚組】スマホショルダー【Blu-ray Disc】2形態アクリルコースターAmazon:メガジャケ新星堂 WonderGoo:カードミラーmu-mo SHOP:スマホサイズホログラムステッカーOTHER SHOP(その他応援店) :A3ポスター