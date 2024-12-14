¡ÚMLB¡Û¶¯ÂÇ¼Ô¥¿¥Ã¥«ー²ÃÆþ¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¡È¶ÌÆÍ¤¡É¤Ç³°Ìî¼ê¶õÀÊ¤Ê¤·¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë³ÍÆÀ¿Ê¸À¡Ö¤â¤¦DH¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º´Ö¤ÇÊ£¿ôÁª¼ê¤¬Íí¤à¥È¥ìー¥É¤¬À®Î©¡£¥«¥Ö¥¹¤Ïºòµ¨¥¢¡¦¥êー¥°ÂÇÅÀ²¦¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥Ø¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¦¥§¥¹¥Í¥¹¥ーÅê¼ê¡¢º£²Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜÁ´ÂÎ14°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥¥ã¥à¡¦¥¹¥ß¥¹ÆâÌî¼ê¤ò¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ï³°Ìî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥éー¸õÊä¤¬5¿Í¤ËËÄ¤é¤ß¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î¥È¥ìー¥É¤¬Ç»¸ü¤Ë¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤é¥È¥ìー¥É¤ÎÂÇ¿Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãーÊü½Ð¤¬·èÄêÅª¤Ë
¥ªー¥ë¥¹¥¿ー3ÅÙ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¥¿¥Ã¥«ー¤Ïº£µ¨¡¢±¦¤¹¤Í¤ò¹üÀÞ¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£78»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.289¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡¢11ÅðÎÝ¡¢OPS.993¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ºòµ¨¤Ï¥¢¡¦¥êー¥°¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢»°¿¶Î¨¤¬Äã¤¯»Íµå¤âÁª¤Ù¤Æ¾¡Éé¶¯¤¤¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î¶¯ÂÇ¼Ô³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¿·²ÃÆþ¤Î±¦Íã¼ê¥¿¥Ã¥«ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£µ¨¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Îº¸Íã¼ê¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×¡¢¥á¥¸¥ãー¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½ÓÂ¤ò¸Ø¤ë22ºÐ¤ÎÃæ·ø¼ê¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤È³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÅö³Î¾õÂÖ¡£º£µ¨³°Ìî¼ê¤È°ìÎÝ¼ê¤ò·óÇ¤¤·¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚ¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹ÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¶É¡ØESPN¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¥¹¥º¥¤Ïºòµ¨60²ó¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¤â¤¦DH¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¡¢Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È³°Ìî¼ê¤È1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯4800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï33ËÜÎÝÂÇ¡¢º£µ¨¤âº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏÊä¶¯¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤òÉ®Æ¬¤ËÎ¾Íã¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥éー³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£