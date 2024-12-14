¡Ö£±£°¡Ý£Æ£Å£Å£Ô¡×£Ë£Ï£Õ£É£Ã£È£É¡¢¡ÖÇÙÊ¬²è¾É¡×¤Ç¼ê½Ñ¡Ö¥É¥é¥à¤òÃ¡¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¯¡×¥é¥¤¥ÖÊÑ¹¹¤ä±ä´ü¡ÄºòÇ¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£±£°¡Ý£Æ£Å£Å£Ô¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£±£´Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ë£Ï£Õ£É£Ã£È£É¤¬¡ÖÇÙÊ¬²è¾É¡×¡Ê¤Ï¤¤¤Ö¤ó¤«¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£°¡Ý£Æ£Å£Å£Ô¡¡Ç¯Æâ¤Î½Ð±é¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö£²£°£²£´Ç¯½Õº¢¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç£Ë£Ï£Õ£É£Ã£È£É¤Ë¡ØÇÙÊ¬²è¾É¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÀ¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤ÎÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢³ºÅöÉô°Ì¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤êÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢Áá¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¸åËÜ¿Í¤ÈÃ´Åö°å¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤êº£·îÆ¬¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢£±£²¡¿£±£µ¡ÁÉüµ¢¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤è¤ê¤â½ý¸ý¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾õ²óÉü·¹¸þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥à¤òÃ¡¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤Î°Ù¡¢º£¸å¤ÎÇ¯Æâ¤Î½Ð±é¥é¥¤¥Ö¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±éÊÑ¹¹¤ä¸ø±é±ä´ü¤Ê¤É¤òÊó¹ð¡££±£µÆü¤Ë¹Åç¸©¤Ç»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö·ë¤Ó¤ÎÌ´ÈÖÃÏ¡×¤Ï¡¢ÊÔÀ®¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ£Ô£Á£Ë£Õ£Í£Á¤È£Î£Á£Ï£Ë£É¤Ç½Ð±é¡££±£¸Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¡Ö£±£°¡Ý£Æ£Å£Å£Ô¡¡ü¥£è£å£ì£í¡Ç£Î¡¡£â£á£ó£óü¥¡¡£Ï£Î£Å¡Ý£Í£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£´¡Ý£²£°£²£µ¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ï±ä´ü¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Ë£Ï£Õ£É£Ã£È£É¤ÏÆ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÊó¹ð¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁá¤¯¸½¾ìÉüµ¢½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç²óÉü¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÙÊ¬²è¾É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¾®»ù³°²Ê³Ø²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀµ¾ï¤Î¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¸òÄÌ¤Î¤Ê¤¤ÇÙ¤Ç¡¢ÇÙÆ°Ì®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÆ°Ì®¤«¤é¤Î·ì±Õ¤Ç±ÉÍÜ¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤ÊÇÙ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¥É¥é¥à¤Î£Ë£Ï£Õ£É£Ã£È£É¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î£Ô£Á£Ë£Õ£Í£Á¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î£Î£Á£Ï£Ë£É¤Î£³¿ÍÁÈ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡££²£²Ç¯¤Ë·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ó£Ì£Á£Í¡¡£Ä£Õ£Î£Ë¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢£²£³Ç¯¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÊó¹ð¡Û
£±£°¡Ý£Æ£Å£Å£Ô¡¡Ç¯Æâ¤Î½Ð±é¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
£²£°£²£´Ç¯½Õº¢¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç£Ë£Ï£Õ£É£Ã£È£É¤Ë¡ÖÇÙÊ¬²è¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÀ¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤ÎÊüÃÖ¤¹¤ë¤È³ºÅöÉô°Ì¤¬±ê¾Éµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤êÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢Áá¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æµ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åËÜ¿Í¤ÈÃ´Åö°å¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤êº£·îÆ¬¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢£±£²¡¿£±£µ¡ÁÉüµ¢¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤è¤ê¤â½ý¸ý¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾õ²óÉü·¹¸þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥à¤òÃ¡¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°Ù¡¢º£¸å¤ÎÇ¯Æâ¤Î½Ð±é¥é¥¤¥Ö¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤´Íý²òÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£