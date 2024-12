◆ENHYPEN、ELLYとボウリング対決

【モデルプレス=2024/12/14】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の第9回が、14日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.9】第8回の放送で韓国でのENHYPENと三代目 J SOUL BROTHERSのELLYの初対面シーンが放送され、一緒に「R.Y.U.S.E.I.」を踊ったり、JAY(ジェイ)とNI-KI(ニキ)が元々ファンであることを伝えたりと、初共演にも関わらずすぐに打ち解けた2アーティスト。第9回ではその続きが放送となった。

まず向かったのは、トップアーティストや芸能人がよく訪れるというボウリング場。ELLYチームにSUNGHOON(ソンフン)、SUNOO(ソヌ)、NI-KI、JUNGWON(ジョンウォン)チームにHEESEUNG(ヒスン)、JAY、JAKE(ジェイク)と、2グループに分かれてボウリング対決が開催された。「マイボールを作るくらい好き」と語るNI-KIと、ほかメンバーから「上手い」と言われているJAYに期待が高まるも、JAYは「プレッシャーハンパない」と本音をぽろり。番組オリジナルのルールも導入され、後ろを向いて投げたり、最重量ボールで投げるなど、様々な形で挑戦した。ストライクもスペアも出ない状況が続くと、JUNGWONが「番組のために!」と撮れ高を気にする場面も。すると最後にNI-KIがストライクを決め、1番の盛り上がりを見せた。ELLYチームが勝利を飾り、勝利の決め手となったNI-KIは「名場面出た」と喜びを伝えた。続いてのスポットは、韓国の若者に人気のPC部屋。ゲーム大好きENHYPENと、eスポーツの大会に日本代表として出場した経験のあるELLYの対決に期待が高まった。ENHYPENの中でも特にゲーム好きで知られているHEESEUNGは1回戦では真っ先にゴール。最終対決ではELLY vs SUNGHOONの直接対決が白熱するも共倒れし、最終的にJAYが勝利。JAYは「人間の醜いところが見えますね」と笑いを誘い、ELLYは「俺弱かったですね」と感想を述べながらも盛り上がった。ゲームをしながら、叫んだり、様々な表情を見せたり、PC部屋の醍醐味と呼ばれている食事を無邪気に楽しんだりと…メンバーの素の姿が垣間見える放送となった。収録を終えたHEESEUNGは「普段韓国にいる時にはあまり経験できないことをしながら癒されました。特にボウリングを通して運動をしながら良いリフレッシュにもなりました!」、JAKEは「ボウリングはあまりやったことがないのですが、久しぶりにできてとても面白かったです。 ゲームは負けましたが、それでも良い思い出になりました!」と回顧。NI-KIは「ボウリングで最後にストライクを出して勝つことができたのがすごく漫画のラストシーンみたいで、アドレナリンが爆発しました(笑)!」と興奮冷めやらぬ様子だった。またJAYは「ゲストのELLYさんととても愉快に楽しく撮影できて良かったです。ELLYさんがとても素敵でかっこいい方で、一緒に撮影できて幸せでした!」と改めてELLYとの共演を喜んでいた。ENHYPENの7人が“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan【Not Sponsored 記事】