¡ÖJ1¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×ÂçÊ¬¤¬¤¤¤ï¤¤«¤éº£µ¨J2¥ê¡¼¥°10ÆÀÅÀ¤ÎFWÍÇÏ¹¬ÂÀÏº¤ò´°Á´°ÜÀÒ³ÍÆÀ¡ª
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï14Æü¡¢¤¤¤ï¤FC¤«¤éFWÍÇÏ¹¬ÂÀÏº(24)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÍÇÏ¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º°é¤Á¡£ÆÊÌÚSC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤¿2022¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅö»þJ3¥ê¡¼¥°¤Î¤¤¤ï¤¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆJ2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÏÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î10ÆÀÅÀ¡£¤¤¤ï¤¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÊ¬¤Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¢¡¤¤¤ï¤FC¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤¤¤ï¤FC¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Å¥½¤¯¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤¤ï¤FC¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÍÇÏ¹¬ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£J1¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ÍÇÏ¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º°é¤Á¡£ÆÊÌÚSC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤¿2022¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅö»þJ3¥ê¡¼¥°¤Î¤¤¤ï¤¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆJ2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÏÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î10ÆÀÅÀ¡£¤¤¤ï¤¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÊ¬¤Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤¤¤ï¤FC¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Å¥½¤¯¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤¤ï¤FC¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÍÇÏ¹¬ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£J1¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×