°æ¾å¾°Ìï¤¬Éé½ý¤Î¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë ¡Ö¤ª¸ß¤¤ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ®¤ª¤¦¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã¡¢£É£Â£Æ¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡ËÅý°ìÀï£±£²²óÀï¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡½¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¢¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡½¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¡¦¥È¥ó¥Ç¥¤¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±·î£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦£´ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÉé½ý¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤Î£É£Â£Æ¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦£±°Ì¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬ÍèÆüÄ¾Á°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ëº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤·Î®·ì¡¢Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Àï¤¬ÍèÇ¯£±·î£²£´Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ÎÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¡Ö£±£°Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±£²·î£²£´Æü¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Ãæ¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤¿¿·ÆüÄø¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ®¤ª¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆùÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¿Ø±Ä¤«¤é¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÉé½ý²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò´Þ¤á¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶½¹Ô¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤äÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï£³£±ºÐ¤Î°æ¾å¤¬£²£¸ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£µ£Ë£Ï¡Ë¡¢£²£¶ºÐ¤Î¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬£±£¹ÀïÁ´¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ì£å£í£é£î£ï¤ÇÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£