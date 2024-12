リヴァプールは来夏の移籍市場で生え抜きDFを失う可能性がある。



『TEAMtalk』によると、来夏の移籍市場で生え抜きDFトレント・アレクサンダー・アーノルドを失う可能性があるリヴァプールは後釜としてチェルシーに所属する21歳DFマロ・グストの獲得を検討しているという。



2023年1月にオリンピック・リヨンからチェルシーに加入を果たしたグストは22-23シーズン後半は続けてリヨンにレンタル移籍という形で在籍。2023年6月にチェルシーに復帰すると、デビューシーズンとなった昨季はプレミアリーグ19試合に先発出場し、6アシストを記録。今季もここまでプレミアリーグ12試合に出場するなど若くしてチェルシーの主力として活躍している。





