º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éË½Ïª¤·¤¿¡È·ã¥ä¥ÐD¡É¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤À¤±¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦03¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶É¡Ö¥è¥½¤ÎÈÖÁÈ¾è¤Ã¤«¤ê¥¯¥¤¥º¡¡´óÀ¸ÈÖÁÈ¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÈÄÀîÐÒ±¦»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥è¥½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë¤½¤ÎÈÖÁÈ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬´óÀ¸¡£¤¿¤Ö¤óËÜÊÔ¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡ØÁÇºà¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È½¸¤á¤Æ¶¯°ú¤Ë¥¯¥¤¥º¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢ÈÄÀî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ã¥ä¥Ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡ÖÈÄÀî¤ÏÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤À¤±ÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¡È¤¢¤ÎÈÖÁÈ¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éË½Ïª¡£¤³¤ì¤ËÌîÅÄ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èÀ³Ê¤¬¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ÈÄÀî»á¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£º´µ×´Ö»á¤¬¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤À¤±Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÈÄÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ÎÊó¹ð¤·¤¿»þ¡¢¤¹¤²¡¼´î¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈË½ÏªÊÖ¤·¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£