ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『ジュラシック・ワールド』グッズを紹介します!

セガプライズ『ジュラシック・ワールド』グッズ

投入時期:2024年12月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『ジュラシック・ワールド』ファンはもちろん、恐竜好きさんにもおすすめのプライズグッズが、セガプライズから登場!

2024年12月は、作中で活躍するヴェロキラプトルの「ブルー」はもちろん、人気のトリケラトプスやティラノサウルスなどのぬいぐるみ2種とヘアクリップがラインナップされます。

ジュラシック・ワールド ぬいぐるみ YURUKAWA

投入時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約8×17×14cm

種類:全3種(ブルー、トリケラトプス、プテラノドン)

デフォルメがかわいらしい「ブルー」「トリケラトプス」「プテラノドン」のぬいぐるみ。

触り心地の良い、もこもこの生地がポイントです!

ジュラシック・ワールド ぬいぐるみ すやすやどり〜む

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約16×11×6cm

種類:全3種(ティラノサウルス、トリケラトプス、BLUE)

寝ているポーズとパステルカラーがかわいい、“すやすやどり〜む”がテーマのぬいぐるみ。

「ティラノサウルス」「トリケラトプス」「BLUE」が、穏やかな寝顔を見せてくれています☆

ジュラシック・ワールド マスコットヘアクリップ YURUKAWA

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約6×6×3cm

種類:全5種(ティラノサウルス、ブルー、トリケラトプス、ブラキオサウルス、プテラノドン)

デフォルメされたゆるかわデザインの恐竜たちがかわいいヘアクリップ。

刺繍&ふわふわ素材のマスコットがついたヘアアクセサリーです。

作中で活躍する恐竜たちや「ブルー」をデザインしたぬいぐるみやヘアクリップ。

2024年12月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『ジュラシック・ワールド』グッズの紹介でした☆

