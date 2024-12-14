¡ÈËÜÅÄ½¡°ìÏº¥¤¥º¥à¡É¤ËÃé¼Â ½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè42²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1981Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î½éÂå¥·¥Æ¥£¤À¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¸å³ø
1972Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½éÂå¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¾åµé°Ü¹Ô¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬¼ã´³Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï1.5L¥¯¥é¥¹¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤Ï1980Ç¯½éÆ¬¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¸å³ø¤È¤Ê¤ëÄã²Á³Ê¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÍ×µá¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢1981Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÅÐ¾ì
½éÂå¥·¥Æ¥£¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3380¡ßÁ´Éý1570¡ßÁ´¹â1470mm¡£°ìÊý¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ÏÁ´Ä¹3870¡ßÁ´Éý1580¡ßÁ´¹â1350mm¤À¤«¤é¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁ´Éý¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤Ç¡¢490ÐÃ»¤¯¡¢ÇØ¤Ï120mm¹â¤¤¡£120mm¤ÎÁ´¹â¥¢¥Ã¥×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥È¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1981Ç¯Åö»þ¤ÎÆüËÜ¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢½éÂå¥·¥Æ¥£¤Î1470mm¤È¤¤¤¦ÇØ¤Î¹â¤µ¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È&¥Ê¥í¡¼¤ÇÇØ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥ê¥¢¥ëÈÇ¤Î¡Ø¥Á¥ç¥í£Ñ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¨¤ó¤À¡£
¤¢¤ë¼ï¤Î¥¿¥Ö¡¼ÎÎ°è
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ËÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Î¹¤µ¡¢Í¾Íµ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÇØ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÏÇØ¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥«¥ó¥¿¥¤¥×¡¢1BOX¥«¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤Ï³§Ìµ¡£
¤Ê¤¼¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤ÈÅ¾ÅÝ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¡¢ÇØ¤Ï¹â¤¯¤·¤¿¤¤¤¬°ÂÄ¾¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤¢¤ë¼ï¤Î¥¿¥Ö¡¼ÎÎ°è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Þ¤À¼ÖÂÎ¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÇØ¤¬Äã¤¤¥¯¥ë¥Þ!?
1470mm¤Î¥È¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¥·¥Æ¥£¡£º£¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥º¥¥¹¥¤¥Õ¥È¤Ç¤âÁ´¹â¤Ï1500mmÁ°¸å¤À¤·¡¢¥Û¥ó¥À¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï1540¡Á1570mm¡¢¤¢¤Î¥È¥è¥¿¥ä¥ê¥¹¤Ç¤µ¤¨Á´¹â¤Ï1495¡Á1510mm¡£Ã¯¤â¥¹¥¤¥Õ¥È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¥ä¥ê¥¹¤ò¸«¤Æ¥È¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£º£¤Î´ð½à¤Ê¤é½éÂå¥·¥Æ¥£¤ÏÇØ¤ÎÄã¤¤¥¯¥ë¥Þ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤è¤êÇØ¤¬Äã¤¤½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥È¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¡£
º£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Âç¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÁ´¹â¤Ï1800mmÁ°¸å¤À¤·¡¢¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¿Íµ¤¤Î¥È¥è¥¿¥ë¡¼¥ß¡¼¡¢¥¹¥º¥¥½¥ê¥ª¤ÏÁ´¹â1740ÐÁ°¸å¡£¤½¤¦¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¤¬¶¹¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤âÁ´¹â¤ò¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤â¹â¤¯¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢1981Ç¯¤Ë¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÅö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤¤ï¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿
½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1981Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½éÂå¥È¥è¥¿¥½¥¢¥é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤È¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£½éÂå¥½¥¢¥é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¾×·âÅª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë°ìµ¤¤Ë¾º²Ú¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½éÂå¥À¥¤¥Ï¥Ä¥·¥ã¥ì¡¼¥É¤¬ÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤âÂç¿Íµ¤¡£¥¥Ó¥¥ÓÁö¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ÏºÇÄã¾ò·ï¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¡¼¥Ú¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¼¼Æâ¡¢ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥é¥²¥Ã¥¸¤Ë¤è¤ë¼ÂÍÑÀ¤Ê¤É¡¢°ìÂæ¤Ç²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤¬¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Í×°ø¤À¡£
½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æº£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¤Ë¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦MM¡Ê¥Þ¥ó¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¦¥á¥«¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¥·¥ã¥ì¡¼¥É¡¢»°É©¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡¢½éÂå¥·¥Æ¥£¤ÎÍâÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü»º¥Þ¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼çÎÏ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤Ò¤È¤¤ï¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤¬ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤òÆ±»þ¤ËÈ¯É½¡¦È¯Çä
¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½éÂå¥·¥Æ¥£¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¤ËÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿50cc¤Î¸¶ÉÕ¤Î¥â¥È¥³¥ó¥Ý¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¸«¤Æ¤â»Â¿·¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥·¡¼¥È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²£ÅÝ¤·¤·¤ÆÀÑºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¡£
½éÂå¥·¥Æ¥£¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¡¦È¯Çä¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï8Ëü±ß¡£ÏÃÂêÀÈ´·²¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤Î½éÂå¥·¥Æ¥£¤Î¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÂç»ûÍ¹±µð¾¢¤â¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢Åö»þ¤Ï¸¶ÉÕ¾è¼Ö»þ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃå¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Î¡¼¥Ø¥ë¡£¤³¤ì¤â»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Û¥ó¥À´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ½éÂå¥·¥Æ¥£¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¸¶ÉÕ¤È¤·¤Æ¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥³¥ó¥Ý¤Ï½ÅÊõ¤·¤¿!!
¾¯¡¹ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤ë¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÆóÎØ¼Ö¤È»ÍÎØ¼Ö¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥³¥ó¥Ý¡Ù¤âÍÌ¾¡£É®¼Ô¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¹ØÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥³¥ó¥Ý¤òÃ±ÂÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÊõ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¥·¥Æ¥£&¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤ÎºÆÍè¤È¤â»×¤¨¤ë¡¢¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥ÊC¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ù¤È¾®·¿ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅÆ°²½¤Ç½éÂå¥·¥Æ¥£¤È¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤¬Éü³è¤¹¤ë»Ñ¤Ï2025Ç¯Ãæ¤Ë¤ÏÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
²¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢
½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î1.2L¡¢Ä¾4SOHC¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï67ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï10.0kgm¤È¤¤¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ËÞ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤¬¡¢¼Ö½Å¤¬665kg¤Èº£¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â·Ú¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áö¤ê¤Ï¥¥Ó¥¥Óµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¡£ÅöÁ³±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÈµö¼èÆÀ¸å¤Ë¼«Æ°¼ÖÉôºßÀÒ¤ÎÍ§¿Í¤¬Ãæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤È¿¦¶ÈÊÁ¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤¬±¾¡¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬±¾¡¹¡¢Â²ó¤ê¤¬±¾¡¹¤È°Î¤½¤¦¤Ë¥¢¥éÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤Ï²¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸åÏ·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤àÈë·í¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤È½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
TV CM¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï½éÂå¥·¥Æ¥£¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¡£ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬TV CM¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡Ê1981Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ÎCM¥½¥ó¥°¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥Û¥ó¥À¡×¤ÎÏ¢¸Æ¡¢¿¿´é¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥à¥«¥Ç¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤êYou Tube¤Ç¸¡º÷¤·¤ÆÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¾Ð¤¨¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿CM¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é°Û¿§¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÁÊµáÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤ÎCM¤Ë¤è¤ê¥¯¥ë¥Þ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â½éÂå¥·¥Æ¥£¤òÇ§ÃÎ¤µ¤»¤¿¡£
¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤âÀßÄê
¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿½éÂå¥·¥Æ¥£¡£¤½¤ì¤Ï²Á³Ê¤Ë¤â¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ç¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê58.8Ëü±ß¡Ê¾¦ÍÑ¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í ¡Ë¡Á78Ëü±ß¡Ê¥·¥Æ¥£ R 5¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÅìµþ²Á³Ê¡Ë¡£Åö»þ¤ÎÂçÂ´½éÇ¤µë¤Ï12Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È150Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¤³¤ÎÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤À¡£Å´¥Á¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¤Ï¾èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬5MT¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·4MT¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬1880Ç¯Âå¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Çã¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È±Ä¶È¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤òÇúÁö¤¹¤ë¥·¥Æ¥£¥×¥í¤¬Â¿¿ôÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÁö¤ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¥¿¡¼¥Ü¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÇ³Èñ¤òÎ¾Î©
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¼Ö¤Ï¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡£1979Ç¯¤ËÆü»º¤¬¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¿¥°¥í¥ê¥¢¤ÇÆüËÜ¼Ö½é¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢»°É©¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÀÅ´Ñ¡£¥Û¥ó¥À¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤é¥¿¡¼¥Ü¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1982Ç¯¤Ë½é¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½éÂå¥·¥Æ¥£¤ËÅëºÜ¡£¥Û¥ó¥À¤¬¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¶Ë°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¡¼¥Ü¤ÎÇ³Èñ¤ò²þÁ±¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤ò¥Û¥ó¥À¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
½é¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï100ps/15.0kgm¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÇ³Èñ´ð½à¤Ç¤¢¤ë10¥â¡¼¥ÉÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¤Ï18.6km/L¡¢60km/h»þÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¤Ï27.0km/L¡Ê¤È¤â¤Ë±¿Í¢¾ÊÆÏ½ÐÃÍ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ë²óÅ¾°è¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¿¡¼¥Ü¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¿¡¼¥ÜIIÅÐ¾ì
¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥Ü¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥¦¥±¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï³«È¯¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢1983Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤òÁõÃå¡£¡Ø¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜII¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¡£¥¿¡¼¥ÜII¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï10ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï1.3kgm¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿Á°¸å¤Î¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç°ã¤¦¤È¤ï¤«¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¥È¥ì¥Ã¥É¤ÏÁ°¤¬30mm¡¢¸å¤í¤¬20mm³ÈÂç¤·¡¢Áö¹Ô»þ¤Î¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¤Ï¥¿¡¼¥Ü¤ÈÆ±¤¸ER¥¿¡¼¥Ü¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥ÜIIÀìÍÑ¤ËÇ³¾Æ¼¼·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥¢¥ó¥Á¥Î¥Ã¥¯ÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£¥¯¥é¥¹¤Ë½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤ÎÁõÈ÷¤Ç¡¢Åö»þÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë²áµë°µ0.85kg¡¿cm2¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÆÃÉ®¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬4000rpm°Ê²¼¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²áµë°µ¤ò10ÉÃ´ÖÌó10¡ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¡Ç½¤Æ¤ó¤³À¹¤ê!!¡¡¥¸¥ã¥¸¥ãÇÏÅª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤â³«ºÅ
¥Û¥ó¥À¤Ï¥¿¡¼¥ÜII¤ÎÅÐ¾ì¸å¤Ë¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤â³«ºÅ¡£Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¡Ø¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¡Ù¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬»²Àï¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜII¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Í³ÎÉÂóÌé»áÎ¨¤¤¤ë¥à¡¼¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Ìµ¸Â¤¬À½ºî¤·¤¿¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤òÁõÃå¡£¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÀº×û¡£
¥ì¡¼¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤ª¤ª¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤»¥¸¥ã¥¸¥ãÇÏÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤æ¤¨¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÂ¿È¯¡£¡Ö¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢Å¾¤Ö¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£500¤Ê¤É¤Ë»²Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¾¾ÅÄ½¨»Î»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤³¤Î¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÅÐÎµÌç¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤â¿Íµ¤
½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÂæ½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ó¥À¼Ö¤È¤·¤ÆS800°ÊÍè¤Î14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤À¡£¥¿¡¼¥ÜII¤ÈÆ±¤¸¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Ï¼êÆ°¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¥Ô¥é¡¼¤¬»Ä¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬Áê¾ì¤Î¤Ê¤«¡¢4¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ¿§¤ò´Þ¤á12¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥Ê¥¤¥¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òµ¡¤Ë¥Û¥ó¥À¤È¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤¬´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥Æ¥£¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¾®Âô¥³¡¼¥¸»á¤¬Ãæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¡£¤µ¤¹¤¬¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¾®Âô»á¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Û¥ó¥À¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Î²ô
½éÂå¥·¥Æ¥£¤Ï¥È¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÍøÊØÀ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥¦¥±¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÇÇØ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ÔÈÎ¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤Î¤À¡£²Ã¤¨¤ÆÀÇ½¤ÈÇ³Èñ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢NA¤Ç¤âÇ³Èñ¤òÄÉµá¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÆóÎØ¤È»ÍÎØ¤ÎÆ±»þ³«È¯¡¢4¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤ÎÀßÄê¡¢¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥Û¥ó¥À¤é¤·¤µ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¤ÎËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ñ¸½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬½éÂå¥·¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú½éÂå¥Û¥ó¥À¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥ÜII¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹3420¡ßÁ´Éý1625¡ßÁ´¹â1470mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2220mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§735kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1231cc¡¢Ä¾4SOHC¥¿¡¼¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§110ps/5500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§16.3kgm/3000rpm
²Á³Ê¡§123Ëü8000±ß¡Ê5MT¡Ë
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¥µ¥¹¥Æ¥ÊC¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼¡À¤Âå¼Ö¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡£»ÍÎØ¼Ö¤ÈÆóÎØ¼Ö¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½éÂå¥·¥Æ¥£&¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤ÎºÆÍè¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ëÅÅÆ°¼Ö¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥ÊC¤Ï´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤Æ»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤ò¥Ü¥Ç¥£³°ÈÄ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£»ÔÈÎ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2025Ç¯Ãæ¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÅÆ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤ÎÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡£
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿HONDA¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼