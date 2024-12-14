vistlip、東名阪ツアーファイナルのZepp Shinjuku来場者特典に当日のライブ映像
vistlipが2025年1月8日、2年10ヶ月ぶりのアルバム『THESEUS』をリリースする。同アルバム発売直後の1月11日より東名阪ツアー＜vistlip ONE MAN TOUR［Ship of Theseus］＞を開催する彼らが、そのツアーファイナルとなる1月18日のZepp Shinjuku公演の来場者特典企画を発表した。
◆vistlip 動画 / 画像
来場者特典は全員にZepp Shinjuku公演のライブ映像が後日配信されるというもの。これはvistlip初の試みであり、アルバム『THESEUS』の世界観を自宅等でじっくり堪能可能なプレゼントとなる。
■アルバム『THESEUS』
【完全生産限定盤(2CD+Blu-ray)】
DCCA-134〜136 / 16,500円(税込)
・特典CD：配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」収録
・特典Blu-ray：2024年7月7日開催＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞完全収録
・ブックレット＆スリーブケース仕様
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
※V.I.P. LiST / MEMBERS LiST会員限定ページより購入可能
V.I.P. LiST 特典：実写アクリルスタンド(集合)
MEMBERS LiST 特典：卓上カレンダー
【vister(CD+DVD)】
DCCA-137〜138 / 4,620円(税込)
・特典DVD：「Mary Celeste」MusicVideo
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
【lipper(CD)】
DCCA-139 / 3,850円(税込)
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
▲完全生産限定盤
▲vister盤
▲lipper盤
▼CD収録曲 ※全タイプ共通
01. Port Dorothy(Instrumental)
02. Mary Celeste
03. Dolly
04. Candy Sculpture
05. Fairy God Mother
06. Matrioshka
07. Ceremony
08. Fafrotzkies
09. B.N.S. [THESEUS ver.]
10. Parallax Pancakes
11. 左目から零れ落ちる涙。(Instrumental)
■＜vistlip ONE MAN TOUR［Ship of Theseus］＞
1月11日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand
open16:45 / start17:30
1月12日(日) 大阪・BIG CAT
open16:45 / start17:30
1月18日(土) 東京・Zepp Shinjuku
open16:30 / start17:30
▼前売チケット
スタンディング￥6,500 (税込)
※入場時ドリンク代別途
一般発売：2024年12月14日(土)
https://eplus.jp/vistlip
■＜V.I.P. LiST Limited Live＞
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※11月23日(土)12:00よりチケットプレオーダー開始
https://www.vistlip.com/posts/ticket/iubhqp
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