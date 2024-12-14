vistlipが2025年1月8日、2年10ヶ月ぶりのアルバム『THESEUS』をリリースする。同アルバム発売直後の1月11日より東名阪ツアー＜vistlip ONE MAN TOUR［Ship of Theseus］＞を開催する彼らが、そのツアーファイナルとなる1月18日のZepp Shinjuku公演の来場者特典企画を発表した。

◆vistlip 動画 / 画像

来場者特典は全員にZepp Shinjuku公演のライブ映像が後日配信されるというもの。これはvistlip初の試みであり、アルバム『THESEUS』の世界観を自宅等でじっくり堪能可能なプレゼントとなる。

さらに本公演は、1月に誕生日を迎える“智(vo)とTohya(dr)＝通称：センターライン”の誕生日企画も実施される。毎回、個性豊かなアイデアが光るvistlipのバースデーライブだが、“センターライン”としてのバースデーライブは3年ぶりということもあって期待が高まるところ。＜vistlip ONE MAN TOUR［Ship of Theseus］＞のチケット一般発売は本日12月14日より。

■アルバム『THESEUS』

2025年1月8日リリース
【完全生産限定盤(2CD+Blu-ray)】
DCCA-134〜136 / 16,500円(税込)
・特典CD：配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」収録
・特典Blu-ray：2024年7月7日開催＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞完全収録
・ブックレット＆スリーブケース仕様
・トレーディングカード(全10種・ランダム)
※V.I.P. LiST / MEMBERS LiST会員限定ページより購入可能
V.I.P. LiST 特典：実写アクリルスタンド(集合)
MEMBERS LiST 特典：卓上カレンダー

【vister(CD+DVD)】
DCCA-137〜138 / 4,620円(税込)
・特典DVD：「Mary Celeste」MusicVideo
・トレーディングカード(全10種・ランダム)

【lipper(CD)】
DCCA-139 / 3,850円(税込)
・トレーディングカード(全10種・ランダム)


▲完全生産限定盤


▲vister盤


▲lipper盤

▼CD収録曲 ※全タイプ共通
01. Port Dorothy(Instrumental)
02. Mary Celeste
03. Dolly
04. Candy Sculpture
05. Fairy God Mother
06. Matrioshka
07. Ceremony
08. Fafrotzkies
09. B.N.S. [THESEUS ver.]
10. Parallax Pancakes
11. 左目から零れ落ちる涙。(Instrumental)


■＜vistlip ONE MAN TOUR［Ship of Theseus］＞

▼2025年
1月11日(土)　愛知・名古屋ElectricLadyLand
open16:45 / start17:30
1月12日(日)　大阪・BIG CAT
open16:45 / start17:30
1月18日(土)　東京・Zepp Shinjuku
open16:30 / start17:30
▼前売チケット
スタンディング￥6,500 (税込)
※入場時ドリンク代別途
一般発売：2024年12月14日(土)
https://eplus.jp/vistlip

■＜V.I.P. LiST Limited Live＞

12月19日(木)　東京・池袋EDGE
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※11月23日(土)12:00よりチケットプレオーダー開始
https://www.vistlip.com/posts/ticket/iubhqp

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