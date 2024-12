サンリオの「ハローキティ」とミュージシャン・YOSHIKI氏がコラボレーションした「yoshikitty」のマスコットが、セガプライズに登場。

近年の「YOSHIKI」の髪型に合わせた新デザインで、3色のコスチュームを着こなす「yoshikitty」がラインナップされます!

セガプライズ サンリオ「yoshikitty マスコット」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655512

© 2024 Japan Music Agency Co., Ltd

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約5×4×10cm

種類:全3種(RED、WHITE、BLACK)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオの「ハローキティ」とミュージシャン・YOSHIKI氏がコラボレーションしたキャラクター「yoshikitty」

そんな「yoshikitty」が、かわいいサイズ感のマスコットになって、セガプライズから登場します☆

近年の「YOSHIKI」の髪型に合わせ、下ろした髪型の新デザイン。

キリッとしたメイクアップで、ミュージシャンらしい表情です。

レッド、ホワイト、ブラックの衣装をそれぞれ着こなす「yoshikitty」がかっこいい!

アクセサリーやポーズにもこだわった、ファン必見のマスコットです。

新デザインの「yoshikitty」マスコット。

セガプライズのサンリオ「yoshikitty マスコット」は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

