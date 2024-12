泡盛のことをもっと知れる！南島酒販／おきなわいちば「泡盛が持つ新たな可能性や魅力を伝えるイベント」

南島酒販と沖縄のローカル誌「おきなわいちば」は、ムック本「もっと知りたい、泡盛のこと。」(定価1,100円)の発行に連動し、ハードリカーとしての泡盛が持つ新たな可能性や魅力を伝えるイベントを東京・銀座 蔦屋書店と大阪・阪神百貨店 阪神梅田本店でそれぞれ開催します。

南島酒販と沖縄のローカル誌「おきなわいちば」は、ムック本「もっと知りたい、泡盛のこと。」(定価1,100円)の発行に連動し、ハードリカーとしての泡盛が持つ新たな可能性や魅力を伝えるイベントを東京・銀座 蔦屋書店と大阪・阪神百貨店 阪神梅田本店でそれぞれ開催。

イベントでは、ムック本の中で紹介した、沖縄以外ではなかなか手に入らない銘柄の泡盛の試飲販売のほか、阪神百貨店のリカーコーナーに限り、誌面で紹介した泡盛カクテルや各銘柄の3種飲み比べ、水割り、炭酸割りなども楽しめます。

また、それぞれの会場で、石川酒造場の石川 由美子さん(東京開催)と瑞泉酒造の伊藝 壱明さん(大阪開催)による「泡盛のブレンド体験サロン」と、アジア最大級の蒸留酒品評会「TWSC」の公認審査員でもあり、泡盛マイスター協会の役員でもあるBAR TASTING CLUBの店主、儀部 頼人さん(東京開催・大阪開催)よる「泡盛飲み比べサロン(おつまみ付き)」も一日3回(予約制)、行います。

さらに会場ではムック本「もっと知りたい、泡盛のこと。」のほか、県外ではなかなか手に入らない「おきなわいちば」の最新号やバックナンバー、ムック本で紹介されている「泡盛に合うおつまみ」も購入することができるので、沖縄が好きという人はもちろん、お酒が好き、泡盛のことをもっと知りたい、という人たちにぜひ訪れていただきたいイベントです。

特別編集「もっと知りたい、泡盛のこと。

」

〜〜知ればきっと好きになる、泡盛の魅力を掘り下げた一冊〜〜

おきなわいちばムック本『もっと知りたい、泡盛のこと。

』(税込価格/1,100円)

泡盛が持つ新たな可能性や魅力を伝えるムック本が、本誌「おきなわいちば」から12月15日に発売される。

泡盛にまつわる文化や歴史だけでなく、ウイスキーやジンなどと同じようにハードリカーとしてもっと県外や世界に楽しんでもらえるように。

その魅力に触れられる内容として、著名人へのインタビューや家で楽しめるカクテルレシピ、製造者やお店紹介など、1冊で丸ごと泡盛を知るコンテンツがぎゅっと詰まっているので、初心者も、お酒好きな人も楽しめる内容です。

【ムック本発売イベント「もっと知りたい、泡盛のこと。」開催概要】

●東京開催

場所:銀座 蔦屋書店 アートスクエア(GINZA SIX 6F)

日程:2024年12月20日(金)〜12月22日(日)

10:30〜21:00

〈泡盛のブレンド体験サロン〉

■講師

石川酒造場 石川 由美子さん(ブレンダー)

琉球大学農学部生物資源科学科卒業後、2000年4月に石川酒造場入社。

酒質の調整を行うブレンダー業務の傍ら、泡盛、もろみ酢、美らBioなどの品質管理、商品開発等も担う。

■内容

現在も昔ながらの製法にこだわり、もろみの発酵の段階から甕で仕込みを行う、石川酒造場のブレンダー、石川 由美子さんを講師に招いたブレンド体験サロン。

令和6年泡盛鑑評会にて県知事賞を受賞したお酒の元となった4種類の原酒をテイスティングし、実際にブレンドしてみることで泡盛の味や香りの変化を楽しめます。

開催会場 :銀座 蔦屋書店 アートスクエア

開催日時 :2024年12月20日(金)〜22日(日)

開催時間(各回6名定員):(1)12月20日 15:00〜15:45

(2)12月21日 13:00〜13:45、15:00〜15:45

(3)12月22日 13:00〜13:45、15:00〜15:45

セミナー価格 :1,500円(税込)

お申込方法 :銀座 蔦屋書店公式サイトからのお申し込み

〈泡盛飲み比べサロン(おつまみ付き)〉

■講師

BAR TASTING CLUB店主 儀部 頼人さん

那覇市にある蒸留酒・古酒専門店『BAR TASTING CLUB』店主。

泡盛の魅力は、まず味そのもの、次に酒器、そして自分好みに育てられることだと話す。

お店では泡盛はもちろんだが酒器を選んで飲むのも楽しい。

■内容

アジア最大級の蒸留酒品評会「TWSC」の公認審査員でもあり、泡盛マイスター協会の役員として、バーの店主という枠を飛び越え様々な活動に取り組む儀部 頼人さんよる「泡盛飲み比べサロン(おつまみ付き)」。

泡盛の歴史からちょっとした小話までマニアックな泡盛トークにぜひ参加してください。

開催会場 :銀座 蔦屋書店 アートスクエア

開催日時 :2024年12月20日(金)〜22日(日)

開催時間(各回6名定員):(1)12月20日 13:00〜13:45、14:00〜14:45

(2)12月21日 14:00〜14:45

(3)12月21日 14:00〜14:45

セミナー価格 :1,500円(税込)

お申込方法 :銀座蔦屋書店公式サイトからのお申し込み

●大阪開催

場所 :阪神百貨店 阪神梅田本店 リカーワールド

日程 :2025年1月15日(水)〜1月21日(火)

10:00〜20:00

*サロンの開催は1月17日(金)・18日(土)・19日(日)のみ

〈泡盛のブレンド体験サロン〉

瑞泉酒造 伊藝 壱明さん(ブレンダー)

■講師

瑞泉酒造 伊藝 壱明さん(ブレンダー)

2007年に瑞泉酒造入社。

製造部にて商品開発や分析等に従事している。

2015年より貯蔵古酒のブレンド業務を担当。

カーブチーや紅茶など、さまざまな県産素材に着目したリキュールや、3回蒸留泡盛「尚」の開発にも携わった。

2021年には「泡盛ブレンダー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。

■内容

琉球王国時代に首里城下で1887年に創業した名門の蔵元、瑞泉酒造で貯蔵古酒のブレンド業務を担当している伊藝 壱明さんに、実際に泡盛のブレンドを実演していただき、ブレンドによってどのように泡盛の味や香りが変化するのかを体験していただけます。

開催会場 :地下一階リカーワールド コミュニティスペース

開催時間(各回6名定員):(1)1月17日 15:00〜16:00

(2)1月18日 13:00〜14:00、15:15〜16:15

(3)1月19日 13:00〜14:00、15:15〜16:15

セミナー価格 :1,500円(税込)

お申込方法 :阪神百貨店 阪神梅田本店公式サイトからのお申し込み

〈泡盛飲み比べサロン(おつまみ付き)〉

■講師

■内容

開催会場 :地下一階リカーワールド コミュニティスペース

開催時間(各回6名定員):(1)1月17日 13:00〜13:45、14:00〜14:45

(2)1月18日 14:15〜15:00

(3)1月19日 14:15〜15:00

セミナー価格 :1,500円(税込)

お申込方法 :阪神百貨店 阪神梅田本店公式サイトからのお申し込み

