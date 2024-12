ライフエキスパートは、簡単に本格的な水出しコーヒーを作ることができ、ボタンひとつで、冷たいまま保存できる「Asobu Cold Brew」を、Amazon、楽天市場にて2024年12月から販売中です。

ライフエキスパート「Asobu Cold Brew」

サイズ :高さ約33×直径12.5cm

重量 :約850g

ボトル容量:1L

デザイン :カナダ

生産国 :中国

ライフエキスパートは、簡単に本格的な水出しコーヒーを作ることができ、ボタンひとつで、冷たいまま保存できる「Asobu Cold Brew」を、Amazon、楽天市場にて2024年12月から販売中。

水出しコーヒーが手軽に作れ、冷たいまま保存!

価格 :12,900円(税込)

カラー:Copper(銅色)、Silver(銀色)

■「Asobu Cold Brew」の特徴

<POINT 1>

手軽に水出しコーヒー(コールドブリューコーヒー)を作ることができる。

<POINT 2>

抽出されたコーヒーをボタンーつでそのまま断熱性のボトルに入れて保存。

<POINT 3>

断熱ポット用に取っ手が付属。

取り外し自由。

外出時には外して使ったり、自宅では注ぎやすい取っ手に付け替えたりと、使い分けが出来ます。

<POINT 4>

抽出時から断熱ボトルまでの一体構造は空気に触れる機会も少なく、口に含んだ際に他のアイスコーヒーよりも豊かな香りを楽しめます。

断熱層内部に銅版が入っており、温度の変化がより、しにくくなっています。

<POINT 5>

付属のフィルターは2層構造。

目の非常に細かいフィルターの外側に、 少し目が荒いフィルターが内側についており、粉っぽさが少なくクリアな味わいに仕上がりやすくなってます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水出しコーヒーをボタンひとつで冷たいまま保存!ライフエキスパート「Asobu Cold Brew」 appeared first on Dtimes.