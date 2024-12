大みそかの『RIZIN DECADE』第3部の『Yogibo Presents RIZIN.49』で、武田光司(29)との試合で2年連続の出場が決定した、新居すぐる(33)。武田とは、自身がプロ格闘家になる以前に「同じセキュリティー会社で働いていた」というほど長い交流があるが、年末の大舞台で対戦相手として向かい合うことになった。ORICON NEWSでは、残酷ともいえるこの試合に臨む新居に単独インタビューを実施。飾らない言葉でストレートに、これまでの武田との関係性や試合への思い、そして現在の格闘技界について語ってくれた。華やかなカードが並ぶ大みそかという祭りに、この2人の試合はどんな意味を持つのか。

■会見の衣装に込めた、武田光司との関係性とリスペクト――会見ではスーツをおしゃれに着こなしていましたが、フォーマルなスタイルを意識されたのでしょうか?【新居】僕なりの正装というか、対戦相手の武田と知り合った当時のクラブのセキュリティーの服装です。僕らの過去も含めて、リスペクトと敬意を込めて着てきました。――そんな意味があったんですね。そもそも、武田選手とはいつ頃から交流があったのでしょうか?【新居】彼が大学生の時かな、レスリングを辞めてどうしようかなっていう時期に、僕とほか2人が責任者をやっていたセキュリティー会社に入ってきました。セキュリティーをやっていくうちに「僕も総合格闘技をやってみたいです」って僕に言ってきて、始めたらすぐに頭角を現しましたね。――少人数の会社ですと、すごく濃い関係性ですね。【新居】ずっと仲が良くて、11月のRIZIN名古屋大会も一緒に行ったし、年が明けたら一緒にまた北海道に行こうって話しました(笑)。そのときはお互いに外国人ファイターとやりたいねって話してたんですけどね。――年齢は新居選手のほうが上ですが、RIZINで先に活躍したのは武田選手でした。【新居】2018年に武田がDEEPでベルトを取ってRIZINに出るようになりました。僕もその時期にハワイの「X-1」という団体でベルトを取ったのですが、20代はほとんど遊んでて練習をしてなくて(笑)。ずっとフラフラしてたんですけど、武田とか同じセキュリティー会社の阿部大治もRIZINで活躍しているのを見て、僕も諦めずに続けてこられたと思います。――そんな仲が良かった武田選手との試合が、10回目の大みそかのRIZINという大舞台で決定しました。試合のオファーを最初に聞いた感想は?【新居】もともと武田は1年以上前から「ライト級からフェザー級にいきます。すぐるさんともいつか試合をやらせてもらいたい」ってクラブで泥酔しながら言ってました。僕も格闘技は割り切れるタイプで、格闘技のアニメが大好きなんですけど仲のいい人といっぱい戦うじゃないですか。そういうのが大好きだから僕は思いっきり戦えるし、武田も僕のことを思いっきり倒しに来る。だから、なれ合いじゃなくて面白い試合にできると思っています。――どれだけ知っている顔でも、リングであれば真っ向から殴り合える。【新居】むしろ知り合いの方が気持ちよく戦えるというか、僕は変な煽りとか好きじゃないし、それだったらお互いにストーリーのある方が見てくれる人も楽しめるんじゃないかな。会見でも言いましたけど、試合が終わっても僕と武田の関係も変わらないです。ただ、去年の6月に親友だった飯田建夫と試合をして(新居が1ラウンドKO勝利)、自分は関係性が変わらないと思っていたけど、それ以降は連絡が取れなくなっちゃって…(苦笑)。でも僕は建夫のことは忘れていないし、親友と試合ができて自分が死ぬ前に思い出す大事なことだったと思います。だから、今後の関係がどうなろうとも大みそかで武田と試合ができたってことは、自分にとって死ぬまでいい思い出になるんだろうなって気がします。――2人の長いストーリーを楽しみたい試合ですが、現在のRIZINフェザー級は強い外国人ファイターが増えてきて、日本人対決に勝利すると外国人と対戦という流れがあります。フェザー級チャンピオンを目指す第一歩としても、日本人対決は負けられないです。【新居】自分の感情だけで言えば、ここで武田に勝って外国人ファイターを倒して、ベルトを取りに行きたい。そこは武田も同じはずなので、だからこそ譲れない気持ちが強いです。■今年も試合後はクラブでカウントダウン「武田は家も近いから連れていきます(笑)」――大みそか大会は2年連続の出場です。新居選手にとって大みそかの試合は特別なものでしょうか?【新居】日本人ファイターだけじゃなくて、世界中の格闘家にとってもPRIDEの時代から“大みそかのさいたまスーパーアリーナ”は聖地でみんな注目する大会だし、そこに2年連続で出させてもらえることはすごくうれしいです。この対戦カードの意味をしっかり込めて、きっちり2024年の最後の仕事をします。――今年は夏のビッグイベント『超RIZIN.3』にも出場されて、今やRIZINに欠かせないファイターとなりましたが、人気や知名度の広がりは実感しますか?【新居】そうですね、もともとはクラブのセキュリティーというイメージが強かったと思うんですけど、最近になってやっとRIZINファイターみたいな感じになりました(笑)。でも格闘技を広めていくっていう意味では、朝倉未来さんや平本蓮選手みたいに格闘技に興味がない層までを引きつけられるような選手に僕もなりたいんで、そこはまだまだです。同じ時代にああいう華のある選手がたくさんいると、僕も諦めない気持ちを続けられるんでうれしいですね。――現在もセキュリティーはやっているのでしょうか?【新居】一応、会社には所属していますが現場には出ていなくて、SNSにアップしてる「セキュリティーあるある」の撮影とかで行くくらいです。でも、今でもクラブに遊びに行ってます(笑)。――クラブ通いはずっと続けているんですね。【新居】もう16年目かな。数ヶ月前に武田と高木凌くんがバチバチしてましたけど、その少し前に武田も高木くんも含めて大人数で一緒にクラブで遊んでました(笑)。阿部大治がウェルター級からライト級に落とすって言ってた時は、「武田と大治が身内同士でやるかな」ってワクワクしてて、武田と高木くんも近い関係でバチバチで面白いなって思ってたら、武田がこっちに来ちゃいました(笑)。――高木選手とは先月末に沖縄合宿に一緒に行っていましたね。【新居】合宿中に試合が決まったんです。「バチバチだった高木くんじゃなくて、こっちかい」と思ったけど、武田がオファーを受けてるのに僕が受けなかったら、ファイターとしてもセキュリティーの先輩としてもすごく恥ずかしいことなので、そこは絶対に逃げたくないと思いました。――試合前にはさすがにクラブは控えるのでしょうか?【新居】試合の1ヶ月前から一切遊びを辞めているので、11月で年内のクラブは一旦終了して、今は練習と体のケアだけに時間を使っています。――去年の大みそかの弥益ドミネーター聡志選手との試合後には「クラブでカウントダウンイベントがあります」と話していました。【新居】そこに武田が1人でお祝いに来てくれたんですよ、「すごいですね、おめでとうございます」って。そんな相手と1年後に対戦できるなんて、感慨深いしうれしいです。――今年も試合後はクラブでカウントダウンを?【新居】もう勝手に席を予約されてると思うので(笑)、どんな結果になろうが行きますし、武田も大丈夫なら2人で一緒に行くってこともあるかもしれないですね。僕はかならず行くので、武田が来るか来ないか。そもそも、あいつが今住んでる家も僕が紹介した不動産屋から借りてて、家も近いから連れて行こうと思えば連れていけるな(笑)。■ファイトマネーは全額寄付「誰かに何かをやってあげるのが自分の喜び」狙っていた女性との関係性は…――大みそかにはフェザー級タイトルマッチの鈴木千裕vs.クレベル・コイケ戦が行われますが、どんな展開になると予想しますか?【新居】立ったら鈴木選手だけど、クレベル選手が1回でも寝技に入っちゃえば逃げられないんじゃないかな。どっちも一発がある選手なので結末は本当にわからないけど、クレベル選手が勝つ確率は高いのかなと思います。――武田戦に勝利すると来年のビジョンも一気に見えてくると思いますが、どんなプランを描いていますか?【新居】武田との試合は、いい勝ち方をしたいというより僕の持ってる全部をぶつけて、武田もぶつけてくれると思うので、その結果でしっかり勝ちたいです。来年は外国人ファイターを倒していきたいし、RIZINフェザー級にどんどん面白い選手が入ってきてるから埋もれないようにベルトを目指していきたいと思います。今年の僕は『超RIZIN.3』で摩嶋選手に負けただけなので、最後は気持ちよく勝って1年を終わらせたいです。――試合とは少し離れた内容となりますが、別のインタビュー記事で拝見しまして、新居選手はSNSやYouTubeで収益があるので、ファイトマネーは寄付されているんですよね?【新居】ファイトマネーは去年からずっと自分では使っていなくて、全部寄付しています。寄付先は高校の同級生がやっていて僕もアンバサダーを務めている北海道の動物愛護団体「レオ」とか、僕が見つけた鳥の保護団体さんです。あと、今年カンボジアに行って、男の子全員にグローブとミット、女の子にはバッグを1人ずつプレゼントしたり、いろいろ考えながらやっています。――寄付活動をやり始めたきっかけは?【新居】格闘家って“自分で身を守れない人を守る強い人”っていう、漫画のキャラクターみたいなイメージで、自分もいつかそういうことができたらいいなと思っていて。SNSで知名度が上がってきて、ファイトマネーとは別の形でお金をもらえるようになったので始めました。誰かに何かをやってあげるのが自分の喜びだから「めっちゃ寄付してます」っていうのが偉いとも思わないし、僕がSNSで発表することで「自分も寄付したい」ってちょっとでも協力してくれる選手が増えるといいなと思っています。――最後に、個人的に気になっていることを聞きたいのですが……。RIZIN密着動画で一緒にランチを食べていたエナさんとは、その後の関係はいかがでしょうか?【新居】あの子は芸能事務所に入って、名前も変わって忙しいみたいであれから会えてないんですけど、今回の試合に勝ってまた下心を持ってデートに誘いたいです。最終的にはエッチしたいですね(笑)。●『RIZIN DECADE』第3部『Yogibo Presents RIZIN.49』対戦カード・フェザー級タイトルマッチ(王者)鈴木千裕 vs. (挑戦者)クレベル・コイケ・ライト級タイトルマッチ(王者)ホベルト・サトシ・ソウザ vs. (挑戦者)ヴガール・ケラモフ・フライ級タイトルマッチ(王者)堀口恭司 vs. (挑戦者)エンカジムーロ・ズールー・バンタム級次期挑戦者決定戦元谷友貴 vs. 秋元強真・女子スーパーアトム級伊澤星花 vs. ルシア・アプデルカリム・フェザー級久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・ヘビー級上田幹雄 vs. キム・テイン・ライト級矢地祐介 vs. 桜庭大世・フェザー級YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック・フェザー級武田光司 vs. 新居すぐる・バンタム級大雅 vs. 梅野源治・RIZIN甲子園 決勝戦横内三旺 vs. 斉藤健心