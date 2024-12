ヒートとペイサーズでトレード合意…センターのトーマス・ブライアントがペイサーズへ

12月14日(現地時間13日、日付は以下同)。マイアミ・ヒートとインディアナ・ペイサーズの2チーム間でトレードが合意に達し、トーマス・ブライアントがペイサーズへ移籍し、ヒートは将来のドラフト2巡目指名交換権を受け取ることになると『ESPN』が報じた。

ただし、ブライアントは今夏のFA(フリーエージェント)戦線の最中、7月4日にヒートと再契約を結んだため、トレードが正式に成立するのは16日になるとのこと。

The Miami Heat have agreed on a trade to send center Thomas Bryant to the Indiana Pacers, sources tell ESPN. The Pacers will send a swap of a future second-round pick to the Heat for Bryant, who is trade-eligible on Sunday. pic.twitter.com/7mFjeICgZW

