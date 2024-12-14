£Â£ï£Á¡¡Æ´¤ì¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÁ°¤Ë¡Ö¡Ø£Ö£Á£Ì£Å£Î£Ô£É¡Ù¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¦¤ï¤è¡Á¡×
¡¡²Î¼ê¤Î£Â£ï£Á¤¬£±£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à£°£²¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Â£ï£Á¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³èÆ°¡££²£°£°£²Ç¯¤Ë¡Ö£Ì£É£Ó£Ô£Å£Î¡¡£Ô£Ï¡¡£Í£Ù¡¡£È£Å£Á£Ò£Ô¡×¤¬£±£·£¹ËüËç¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó£±°Ì¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¤·£Í£Ã¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡Ö¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö½é½Ð¾ì¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡££Ó£Í£Á£Ð¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬°ìÎóÌÜ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø£Ö£Á£Ì£Å£Î£Ô£É¡Ù¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¦¤ï¤è¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÆ±¤¸Ç¯Îð¤ÇÈÖÁÈ¶¦±é¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¾¾±º°¡Ìï¤È£Ã£ò£ù£ó£ô£á£ì¡¡£Ë£á£ù¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£