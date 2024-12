元NMB48イ・シヨン所属ガールズバンドQWERが快挙！大ヒット曲『T.B.H』韓国YouTube人気曲1位に

元NMB48イ・シヨン(李始燕)も所属する4人組ガールズバンドQWERのヒット曲『T.B.H』が、韓国ユーチューブで最も人気の曲に輝いた。

【写真】「ハンパない美貌!」元NMB48イ・シヨンの現在

ユーチューブが12月12日に発表した「グローバル文化及びトレンドレポート」によると、QWERの1stミニアルバム『MANITO』のタイトル曲『T.B.H(原題:悩み中毒)』が、韓国の「最高人気曲」1位に輝いた。

「最高人気曲」は、2024年に公開された曲や前年比の成長率が際立った曲のなかで、公式ミュージックビデオや歌詞動画、アートトラック動画などを含めた韓国国内における再生数を基準に算定した。

『T.B.H』は今年4月のリリースから約8カ月が経過したが、現在もMelOnやユーチューブなど主要音源チャートの上位にとどまり続けており、人気を維持している。

それだけでなく、QWERは再生数などの指標を分析し、2024年に着実に人気を獲得したリストを挙げた人気テーマにも堂々と選出。オリンピックや『涙の女王』、『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争』、『ソンジェ背負って走れ』などと並んで「QWER」も名を連ね、急成長の勢いを証明した。

(写真=TAMAGO PRODUCTION)QWER

QWERは2023年10月のデビュー以降、『Discord』や『T.B.H』、『FAKE IDOL』、『My Name Is Malguem』などヒット曲を連発し、名実ともに「最愛のガールズバンド」として位置づけられている。特に、『My Name Is Malguem』は音楽番組への出演がないながらも3冠王に輝くなど、高い人気を見せつけた。

こうした勢いに乗り、韓国国内の有力な授賞式でバンド部門のトロフィーを席巻。「2024 K WORLD DREAM AWARDS」で本賞とベストバンド賞、「第1回 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」でベストバンド賞、「2024 MAMA AWARDS」でベストバンドパフォーマンス賞、「2024 MELON MUSIC AWARDS」でホットトレンド部門を順に受賞した。

そんなQWERは今後、12月27日にタイ・バンコクで開催される「2024 Asia Artist Awards」に出演するほか、2025年1月25〜26日にはソウル広津区(クァンジング)のYES24ライブホールで初のファンコンサートを開催する予定だ。

◇QWERとは?

韓国の人気クリエイターであるチョダン(Q)とマゼンタ(W)、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ(ニャンニョンニョンニャン/E)、NMB48出身のイ・シヨン(李始燕/R)の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。