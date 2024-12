12月10日に、ミスFLASH2025グランプリ発表記者会見が都内で開催された。新たなスターを発掘するオーディション・ミスFLASHは、今年で19回め。会見には十数社のマスコミに加え、ファンが多数詰め掛けた。グランプリに選出された歌手のMAHO、大学生の丸山りさ、レースクイーンの葵成美という3人に加え、今年新設されたスペシャル賞を受賞したコスプレイヤーの鳥海かうがそれぞれ登壇。今回お披露目となった4名と、ミスFLASH2024グランプリの3人が共演し、水着ポージング対決などで会場を盛り上げた。

ミスFLASH2025グランプリのなかで最初に登壇したのはMAHO。緊張の面持ちでマイクの前へ立ち「広島の山で育ち、水着とは無縁だった私が、ここまで来られた。最初は戸惑いもあったけど、一生忘れられないくらいの応援をいただき、感謝しかない」と、涙を流しながらあいさつした。

続いて、丸山りさが緊張しながらも笑顔で登場。「昨年11月に東京・原宿の竹下通りで芸能事務所の方からスカウトされたことがきっかけで始めたグラビア。ミスFLASH2025のオーディションで、ファンの方と朝の4時まで作戦会議をしたことはいまではいい思い出です」と語り、少し涙ぐんだ。

グランプリ3人め、葵成美は満面の笑みで現れた。「尊敬するレースクイーンの先輩方が過去に受賞されたグランプリ。憧れだったミスFLASHの肩書を噛み締めて、使いまくって、グラビアタレントとして活躍したいです。期待しててください!」と明るく抱負を語った。

そして新設のスペシャル賞の発表へ。鳥海かうは「いままで低燃費に、マイペースに活動してきた私にとって、初めて本気になれたオーディションでした。グランプリを受賞できなかったことは悔しかったけど、諦めずに頑張ってスペシャル賞を受賞できて幸せです」と、落ち着きつつも涙ぐみながらにスピーチを終えた。

今年の受賞者たち4名に向けて、プレゼンターでミスFLASH2024グランプリの白石時、遠藤まめ、宮川みやびの順で激励のスピーチ。そして、毎年恒例の水着ポージング対決へ。ミスFLASH2024チームは黒水着、ミスFLASH2025チームは白水着で、それぞれ統一。遠藤 vs MAHO、白石 vs 丸山、宮川 vs 葵&鳥海の対戦カードとなった。各対決では、お互いにあおり合ったり、仲よく同じポーズをしたり、さまざまな山場があった。そして気になる結果発表は、大塚杏奈から。勝負の行方は毎年恒例の引き分け。ミスFLASH2024チームは、結果発表時に全員でずっこけるという団体芸を披露し、会場の笑いを誘った。

最後はミスFLASH2025の4人の今後の抱負を力強く語り、ミスFLASH2025のお披露目記者会見は大盛況のまま幕を閉じた。

グランプリとスペシャル賞4名の受賞者が生まれたミスFLASH2025。1月から1年間の任期が始まる。「FLASH」1757号(12月10日発売)ではグランプリの3人が表紙を飾り、巻頭グラビアにはスペシャル賞の鳥海かうを加えた4名が登場。さらに今後は1761号(来年1月21日発売)から、グランプリとスペシャル賞の4名のソログラビアが順次掲載予定。

そして、ミスFLASH2025の4名それぞれのデジタル写真集と、ミスFLASH2024の3名それぞれの卒業デジタル写真集が光文社から発売予定だ。

MAHO

まほ 26歳 1998年8月27日生まれ 広島県出身 T158・B80(A)W65H95 2019年に、Perfumeなどを輩出したアクターズスクール広島に入学し、歌と踊りを学ぶ。2024年に上京し、芸能活動をスタート。歌手や俳優として活動している。水着撮影はほとんど未経験ながら、伸びしろが期待される大型新人だ。そのほか最新情報は、公式X(@MAHOO_0827)、公式Instagram(@mahoo_0827)にて

丸山りさ

まるやまりさ 24歳 2000年4月14日生まれ 岐阜県出身 T158・B90(G)W58H90 年間300日全国の撮影会に参加する現役大学生。初対面の相手でも撮影会中に話をすることで、長所をいくつも見つけることができる。その神対応が人気の秘訣で、2024年には「ミスEXMAX2024」グランプリを受賞した。そのほか最新情報は、公式X(@risamaruchan_)、公式Instagram(@risamaruchan_)にて

葵 成美

あおいなるみ 24歳 2000年5月20日生まれ 三重県出身 T155・B83(F)W55H85 2021年にレースクイーンデビュー。2022年にはSUPER GTのレースクイーンとなり、日本レースクイーン大賞新人部門で「東京中日スポーツ新人賞」を受賞した。2023年からは西口プロレスのリングガールとしても活躍している。そのほか最新情報は、公式X(@narumi___00)、公式Instagram(@naruminn21)にて

鳥海かう

とりうみかう 30歳 1993年12月27日生まれ 千葉県出身 T158・B95(G)W66H97 お尻がチャームポイントで「爆破尻お姉さん」と自称するコスプレイヤー。グラマラスボディとサービス精神の豊富さで、多くのファンを獲得している。そのほか最新情報は、公式X(@kau_toriumi)、公式Instagram(@kau_toriumi)にて

写真・木村哲夫