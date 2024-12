『となりのMR.パーフェクト』チョン・ヘイン、年齢不詳の“童顔ビジュ”に反響！「ホントに36歳？」

チョン・ヘインが驚異の童顔ぶりでファンを驚かせた。

【写真】「心臓止まる…」チョン・ヘイン、ベッド上の“彼氏風”ビジュアル

チョン・ヘインは最近、自身のインスタグラムを更新し、「寒いから温かくして風邪に気を付けてね」というコメントを添えて写真を投稿した。

公開された写真のチョン・ヘインは、シャツにカーディガン、ジャケット、眼鏡とクリーンな装い。真剣な表情からの柔らかな笑顔のギャップでファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「爽やかイケメン」「ホントに36歳?」「雰囲気好き」「高校生かと思った」といったコメントが寄せられている。

(写真=チョン・ヘインInstagram)

なお、チョン・へインは去る12月1日にソウルでファンミーティング「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME' IN SEOUL」を開催した。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』『となりのMR.パーフェクト』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『始動』など。